В домах престарелых в Испании находят стариков, умерших от коронавируса

В домах престарелых в Испании военные, которые занимаются обеззараживанием заведений, обнаруживают стариков, скончавшихся от коронавируса прямо в своих постелях. Об этом заявила глава Минобороны страны Маргарита Роблес.

По словам министра, военные видели «абсолютно брошенных» стариков, умерших в своих постелях. Роблес подчеркнула, что те, кто не выполняет обязанностей по уходу за пожилыми людьми, «ответят перед законом».

При этом она подчеркнула, что это единичные случаи, а в большинстве пансионатов для престарелых ситуация «нормальная».

Испания в настоящее время находится на втором месте в Европе после Италии по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом и летальных исходов. На 23 марта в стране подтверждено 33089 случаев инфицирования, скончались 2182 человека, в тяжелом состоянии находятся 2355.