В Британии объявили национальный карантин

Быстрое распространение коронавируса вынудило власти Британии пойти на крайние меры и объявить карантин по всей стране.

Как заявил премьер Борис Джонсон, в ближайшие три недели британцы смогут покидать свои дома только в случае крайне необходимости.

Поводом для выхода на улицу может быть покупка продуктов и жизненно важных товаров, поездка на работу, обращение к врачу и физические упражнения раз в день.

По словам премьера, Национальная служба здравоохранения не справится с нагрузкой, если слишком много людей тяжело заболеют одновременно.

«Я благодарен всем, кто выполнял рекомендации правительства и оставался дома… Но пришло время ужесточить меры», — подчеркнул он.

При этом Джонсон не исключил ослабления условий карантина через три недели, если эпидситуация улучшится.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло 6650 и увеличилось почти на тысячу за сутки, скончались 335 человек (54 за сутки).