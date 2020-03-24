Март 24th, 2020

В Америке обнаружили дом и авто,которые принадлежали Элвису Пресли

В Америке нашли дом,который принадлежал Элвису Пресли и о котором никто не знал.

На участке в 33 акра (13 гектаров) расположены дом, сарай и мастерская. В доме имеется две комнаты и две ванные. Сохранился и автомобиль музыканта: сине-белый Buick 1955 года, усеянный пулевыми отверстиями. Как отмечает портал, Элвис Пресли увлекался стрельбой и использовал свою машину в качестве мишени.

Музыкант приобрел недвижимость на своего отца Вернона Пресли в 1965 году. Выбор этого уединенного места был обусловлен его желанием восстановиться и отдохнуть от внимания фанатов. Через некоторое время он передал участок своей матери, который немного погодя перешел его дяде.

Имя Элвиса Пресли никогда не числилось в списке владельцев дома, что, по мнению Шаттса, связано с желанием избежать уплаты налогов. Сейчас поместьем в Колдуотере владеют люди, не имеющие связи с семьей Пресли. Однако оно может быть интересно поклонникам короля рок-н-ролла.