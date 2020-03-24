Умер первый возлюбленный Дженифер Лопес

Дженифер Лопес обьявила,что понесла потерю. Умер ее бывший бой-френд Дэвид Круз. Ему был 51 год. Причиной смерти стала болезнь сердца.

Врачи не смогли спасти Круза во время очередного кризиса. Автомеханик умер в клинике в Манхэттене.

Дженнифер влюбилась в Дэвида, когда ей было пятнадцать лет. Одноклассник стал первым парнем поп-звезды. Мама девушки не одобряла этот роман, однако та была готова на всё, чтобы быть вместе с Крузом.

Дженнифер и Дэвид встречались на протяжении десяти лет. За это время они успели побывать на многочисленных советских мероприятиях. Отношения пары длились дольше, чем все последующие браки певицы — с кубинским официантом Охани Ноа, актером Крисом Джаддом и певцом Марком Энтони.

Лопес и Круз расстались в 1995 году. Бойфренд исполнительницы не смог смириться с ее растущей популярностью. Однако артистке удалось сохранить теплые отношения с Дэвидом. В одном из интервью Дженнифер заявила, что Круз остается ее другом, так как знает ее лучше, чем кто-либо другой.