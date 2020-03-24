Март 24th, 2020

Украина терпит убытки из-за крымского моста. Дело передадут в суд

Арбитражный трибунал в Гааге считает, что имеет право рассматривать иск Украины против России в вопросе Азовского моря. С начала запуска российского транспортного перехода через Керченский пролив в Азовское море закрыта дорога для судов типа Panamax, в связи с чем Украина потеряла грузопоток в Юго-Восточную Азию, Южную Америку, США и Канаду. Кроме того, с апреля 2018 г идущие в направлении моста корабли проверяет федеральная служба безопасности РФ. Как утверждает украинская сторона, плавсредства задерживаются как минимум на 12 часов.

На протяжении последних шести лет, по сравнению с 2013 годом, в Мариупольском морском порту грузообработка снизилась на 44,9 миллиона тонн, а количество обработанных судов уменьшилось на 5 тысяч 688 единиц.

В середине февраля украинский журналист Андрей Клименко выступил с речью в Брюсселе на заседании делегации ЕП в Парламентском комитете ассоциации Украина – ЕС, где сообщил, что из-за вынужденного простоя порты Мариуполя и Бердянска с мая 2018-го недополучили $45 млн дохода.