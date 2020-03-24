Ученые нашли червей, которые поедают пластмассу





Ежедневно мы пользуемся полиэтиленовыми пакетами и выбрасываем множество изделий из пластика. Это настолько загрязняет окружающую среду, что пластиковые отходы стали применяться животными в качестве строительных материалов и даже употребляться ими в пищу. Экологи со всего мира пытаются придумать действенный способ очистки природы от пластикового мусора и время от времени предлагают весьма интересные и необычные варианты. Например, канадские ученые считают, что эффективно уничтожать пластиковые отходы могут личинки так называемой большой восковой моли. Оказалось, что они, совместно со своими кишечными бактериями, с большим аппетитом поедают и переваривают полиэтилен, которого на нашей планете накопилось очень много.

Об открытии ученых было рассказано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B. Личинки большой восковой моли, также известные как восковые черви, на самом деле приносят много проблем пчеловодам. Они активно питаются восковыми сотами и уничтожают часть собранного пчелами меда, поэтому люди пытаются бороться с ними. Однако в 2017 году исследователи выяснили, что они могут приносить большую пользу экологии, поедая полиэтилен и в качестве побочного продукта производя двухатомный спирт этиленгликоль.

Очистка планеты от пластикаВ ходе научной работы канадские ученые намеренно посадили личинок на диету, полностью состоящую из полиэтилена. Как оказалось, черви едят пластиковые отходы с большим аппетитом, потому что в течение недели 60 особей съели пластиковый фрагмент пакета площадью более 30 квадратных сантиметров. Более того, в ходе дальнейшей работы выяснилось, что личинки могут поедать и другие материалы, которые загрязняют нашу планету, но о чем именно идет речь, исследователи пока не уточняют.



Личинки большой восковой моли доставляют пчеловодам много проблем

Большую помощь в переваривании полиэтилена личинкам оказывают кишечные бактерии. Об этом ученые узнали, когда сравнили состав кишечных бактерий сидевших на «пластиковой» диете личинок и особей, которые питались привычным пчелиным воском. Оказалось, что концентрация кишечных бактерий внутри любителей пластиковых отходов оказалась намного выше, чем у остальных. Это значит, что для переваривания полиэтилена кишечные бактерии личинкам просто необходимы.

Еще больше в важности кишечных бактерий ученые убедились в ходе другого эксперимента. Они отобрали несколько личинок и полностью лишили их кишечных бактерий при помощи антибиотиков. Эта группа питалась пластиковыми отходами на протяжении года и переваривание давалось им с большим трудом. Получается, что между личинками и кишечными бактериями существует синергия, то есть взаимопомощь.

Что же, получается, что горы пластиковых отходов можно уничтожить, просто дав восковым червям вдоволь насытиться ими. Только вот в том, что на это у них хватит сил, есть большие сомнения. Поэтому в дальнейшем ученые собираются придумать способ усилить союз личинок и кишечных бактерий. Для этого им важно выяснить, как именно взаимодействуют личинки и кишечные бактерии, а также при каких условиях бактерии начинают процветать.