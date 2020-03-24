Март 24th, 2020

Цены на нефть растут за счет усиления мер экономической поддержки в США

Цены на нефть выросли во вторник благодаря надеждам, что США вскоре примут пакет мер поддержки экономики в борьбе с коронавирусом на $2 триллиона, который может ослабить экономическое воздействие пандемии и поддержать спрос на нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,96% до $27,83 за баррель, а WTI — на 3,55% до $24,19.

“Цены на нефть растут, главным образом, на фоне ослабления доллара, вызванного беспрецедентными мерами ФРС”, — сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA.

Федрезерв в понедельник представил спектр программ для крупных компаний, домашних хозяйств и малого бизнеса, сославшись на стоящие перед экономикой “огромные трудности” из-за пандемии коронавируса.

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник призвал Сенат оперативно одобрить масштабный пакет мер экономической поддержки, сказав, что он срочно необходим для поддержки малого бизнеса, работников и компаний таких отраслей, как авиационная, на фоне вспышки коронавируса.