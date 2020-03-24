Март 24th, 2020

ЦАХАЛ готовит войска для оказания помощи полиции при введении полной изоляции





В настоящее время Израиль находится в частичной изоляции.



Израильские военные готовы оказать помочь полиции, если в стране введут полную общенациональную изоляцию. Об этом пишет The Times of Israel.



ЦАХАЛ готов выделить для этого восемь батальонов — более 2000 солдат. При необходимости, количество военных будет увеличено.



Официальный представитель ЦАХАЛа Хидай Зильберман заявил, что солдаты будут действовать в качестве вспомогательной силы для полиции Израиля, которая будет наделена фактическими юридическими полномочиями по обеспечению соблюдения требований по карантину. Он подчеркивает, что военные не будут вооружены.



Кроме этого, военные намерены открыть внутреннюю лабораторию, чтобы ежедневно проверять сотни солдат ЦАХАЛа. Это позволит уменьшить давление на гражданские лаборатории.



В новой лаборатории, переоборудованной из существующего центра тестирования ДНК, сначала будут проверять только солдат, у которых подозревается коронавирус, а потом будут проверять всех солдат, чтобы гарантировать, что в подразделениях нет заболевших.



По словам Зильбермана, на сегодняшний день у 23 солдат выявлен коронавирус.