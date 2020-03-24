Март 24th, 2020

Шерон Стоун восхитила поклонников стройной фигурой

Голливудская звезда Шерон Стоун проявила сознательность, к которой призывает и своих поклонников. Артистка с удовольствием проводит время на карантине. Стоун доказала, что уверенно чувствует себя в максимально натуральном виде.

«Я остаюсь дома для своих детей, безопасности человечества, матери-природы», — написала Шэрон. Она призвала людей не считать себя ущемленными и с пользой провести время в самоизоляции. «Оставаться дома — очень важно. Хорошо остаться наедине с собой и понять, кто ты на самом деле. Не паникуйте, подумайте и проанализируйте ситуацию», — подчеркнула кинодива.

Шэрон позировала в зеленом свитере и белых мини-шортах с растительным принтом. Она уложила волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа. Актриса надела очки и не стала делать маникюр

Естественность и открытость признанной красотки понравились ее фанатам. «Вы чудо», «Какая изящная!», «Как мне нравятся ваша позиция и позитивное отношение к миру», «Красотка, стройная и привлекательная», «Прекрасна во все времена», «Как тебе не совестно быть такой классной?», «Пример для всех паникующих», «Какие красивые ножки, стройняшка!» — написали фолловеры.

Голливудская звезда дважды была замужем. У нее трое приемных сыновей — Роэн Джозеф, Лэрд Вонн и Куинн. Шэрон остается объектом восхищения мужчин, но свою личную жизнь скрывает.

Стоун недавно пообщалась с известным медиком-инфекционистом. Она позировала с Энтони Фаучи на вечеринке. Актриса восхитила ученого дерзким платьем с глубоким декольте.