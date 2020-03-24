Март 24th, 2020

Рубль продолжил падение после худшей недели. $ подорожал до 81,2 руб., € вырос до 87,12

Рубль слабеет после худшей недели с 2014 года из-за дешевеющей нефти и распродаж рисковых активов в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Российский рынок акций открылся снижением индексов. На этом фоне рубль дешевеет к американской и европейской валюте, свидетельствуют данные Московской биржи.







Российская валюта в понедельник снижалась на 2% к доллару. Доллар на Мосбирже подорожал до 81,2 рубля. Евро вырос до 87,12.



- При текущей цене нефти без отскока рубль продолжит свое снижение к 83 за $1, — написал по электронной почте главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.



Хедж-фонды сократили ставки на рост рубля за неделю более чем на 80% за неделю по 17 марта, тогда как месячный показатель вмененного рублевого кэрри с поправкой на волатильность находится вблизи минимальных почти за девять лет уровнях, пишет Финанс.