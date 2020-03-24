Март 24th, 2020

Российский журналист опубликовал свои жуткие впечатления от путешествия по Сибири

Журналист Юрий Панков, решил провести зачем-то отпуск в Восточной Сибири. Позже он опубликовал отрывки из своего дневника в ЖЖ.

«Здесь очень красиво. То есть ОООчень красиво. Нигде в мире нет ничего подобного. Но негатив я все-таки скрыть не могу: СТРАНА УМЕРЛА. Без преувеличения. Но никто этого не заметил. Просто о ней давным-давно забыли.

Это не поддается описанию. Такое ощущение, что я оказался в начале 90-х годов. Это выражается во всем и, прежде всего, в невероятном количестве бандюганов и пьяных. Церквей нет в принципе. Первое, что показалось подозрительным, это невероятная популярность такси.

Потом выяснилось, что простые люди здесь ездят на такси даже за хлебом, (как в “Бриллиантовой руке”), потому что на полном серьезе боятся воров и убийц.

Такси – самый распространенный общественный транспорт. В любой конец города отвозят за 60 рублей. Машину вызывают по телефону и она подъезжает буквально в течение 2-3 минут. После полуночи город просто вымирает. Зимой посреди дня могут сорвать с прохожего меховую шапку или снять дубленку. Летом в порядке вещей отбирать мобильные телефоны, срывать золотые украшения, цепочки. Все, что можно сорвать, отнять и т.п.

Трезвых пока не видел. Тайгу рубят нещадно. В Братском районе лесов осталось, по словам мэра, на 30 лет. (Там все вырубается компанией “Илим Палп”, в которой работал Д.Медведев, и который в 90-е годы провел сделку по продаже акции этой компании американцам.Так что все принадлежит здесь им.)

Одним словом Сибирь и Дальний Восток потеряны однозначно. Все здесь ругают китайцев, но понимают, что кроме как от них ничего хорошего ждать не приходится. Хорошее – муж китаец, работа в китайской компании, китайские фрукты, китайские рестораны, отдых в Китае.

Был уже в нескольких районных городах и деревнях. О-о-о-о-о. Такую нищету представить просто невозможно. Местный врач рассказал мне, что некоторые дети ходят в школу без нижнего белья…….. Страшно? В местном магазине продается лионозовское молоко “Вим-Биль-Данн” по 46 руб. за литр. Мандарины – 150 рублей. Зато очень много дешевой водки.

1 сентября, утро. На улицах города сегодня особенно празднично. Много пьяных детей и их родителей. 1 сентября. День знаний…»