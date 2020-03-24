Март 24th, 2020

Поставлен рекорд прохождения нового DOOM Eternal

Игроки пока тестируют глитчи и ищут срезы, с помощью которых можно сократить время.

DOOM Eternal вышла только четыре дня назад — 20 марта, однако некоторые спидраннеры уже делятся своими результатами. Игроки под никами BloodThunder и CreeperHntr побили предыдущие рекорды в два часа и прошли Eternal за 90 минут.

Из них двоих чуть быстрее оказался CreeperHntr — он закончил игру с отметкой в 1 час, 26 минут и 16 секунд.

Спидраннеры признают, что делают пока много ошибок и говорят, что эти забеги в основном нацелены на поиск оптимальных глитчей, багов и других способов сократить время.

Они проходят игру на самом лёгком уровне сложности и стараются избегать необязательные битвы, которые не происходят внутри арен. В некоторых моментах для распрыжки они используют баллисту, у которой сильная отдача при выстреле.