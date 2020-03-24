Март 24th, 2020

Польша обидела Россию отказом пропустить самолеты через свое воздушное пространство

Польша не пустила российские самолеты через свое воздушное пространство. Чтобы доставить итальянцам помощь, пилотам пришлось сделать крюк и выполнить более долгий маршрут. Российский сенатор назвал такое поведение поляков «подлостью на уровне государственной политики».

Он оценил действия западного соседа на своей странице в «Твиттер». Политик уверен, что РФ больше не следует оказывать помощь Польше, раз эта страна не захотела облегчить жизнь гражданам союзного государства.

«России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем», – подытожил сенатор.

Россия активно старается быть полезной итальянцам, доставляя медикаменты, экспресс-тесты, помогающие диагностировать коронавирус, и даже врачей. Однако итальянцы не оценили дружественный жест и обратились за помощью к США.

COVID-19 лютует в Италии, унося жизни граждан. Страна уже обогнала Китай по числу инфицированных и поставила антирекорд по количеству летальных исходов.