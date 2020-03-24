 
 
Март 24th, 2020

Польша обидела Россию отказом пропустить самолеты через свое воздушное пространство

польшаПольша не пустила российские самолеты через свое воздушное пространство. Чтобы доставить итальянцам помощь, пилотам пришлось сделать крюк и выполнить более долгий маршрут. Российский сенатор  назвал такое поведение поляков «подлостью на уровне государственной политики».

Он оценил действия западного соседа на своей странице в «Твиттер». Политик уверен, что РФ больше не следует оказывать помощь Польше, раз эта страна не захотела облегчить жизнь гражданам союзного государства.

«России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем», – подытожил сенатор.

 Россия активно старается быть полезной итальянцам, доставляя  медикаменты, экспресс-тесты, помогающие диагностировать коронавирус, и даже  врачей. Однако итальянцы не оценили дружественный жест и обратились за помощью к США.

COVID-19 лютует в Италии, унося жизни граждан. Страна уже обогнала Китай по числу инфицированных и поставила антирекорд по количеству летальных исходов

 

Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Россия ﻿
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