Март 24th, 2020

Пандемия коронавируса: заражается уже по 60-80 тысяч человек в сутки



Число умерших от вируса 2019-nCoV на 19:00 понедельника, 23 марта, составляет 16.097 человек, инфицированных — 366.919; 100.879 человек выздоровели. Таким образом, за последние двое суток скончались еще свыше 6 тысяч носителей вируса, заразилось — более 120 тысяч.



Самой пострадавшей от коронавируса страной стала Италия, где пандемия унесла жизни 6078 человек. В скорбном списке лидеров по числу смертей также — Китай (более 3150 погибших), Испания (2206), Иран (1812), Франция (674) и Великобритания (335).





Крайне тяжелая обстановка отмечается в Нидерландах, Швейцарии, Южной Корее и США. Как передает The New York Post, за минувшие сутки был отмечен резкий скачок числа заболевших в штате Нью-Йорк. На данный момент оно составляет 20.875 человек, причем 12.091 из них — обитатели Большого яблока. По данным издания, в Нью-Йорке от вируса уже умерли 157 жителей города.



https://www.9tv.co.il/item/11968