Март 24th, 2020

Обнаружено первое животное на Земле — ученые

Геологи из Калифорнийского университета в Риверсайде нашли в Австралии окаменелость, возможно, самого раннего предка животных — простейшей билатерии, то есть существа из таксона двусторонне-симметричных. Вид назвали Ikaria wariootia, говорится в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.

Переход от простых микроскопических форм к обилию современной сложной животной жизни зафиксирован в окаменелостях примерно в начале кембрийского периода. Обнаружение Ikaria wariootia обеспечивает критическую связь между эдиакарскими и кембрийскими животными, подчеркнули исследователи.

Еще в начале «нулевых» в окаменелых южноавстралийских породах (возраст 571–539 млн лет) были обнаружены норки. Ученые предполагали, что их оставили билатерии, но обнаружить самих животных не удавалось: это были миниатюрные мягкотелые существа, вероятность фоссилизации которых чрезвычайно низка.

В итоге рядом с норами были найдены крошечные овальные «принты» размерами 2-7 мм в длину и 1-2,5 мм в ширину.

Применив 3D-обработку отпечатков на лазерном сканере, палеонтологи выяснили, что их оставило животное с цилиндрическим телом, где явно видна голова, хвост и даже мускулатура. У этого существа были рот, кишечник и задний проход (одна из отличительных особенностей билатерий).

К группе двусторонне-симметричных относится почти 99 % известных видов животных. Их характерная особенность — то, что тело можно разделить на левую и правую зеркальные половины. Также они имеют сложную нервную систему, сквозной, однонаправленный кишечник-трубку, и трехслойность (эктодерма, эндодерма и мезодерма). У всех билатерий был общий эволюционный предок.

Ученые полагают, что Ikaria жила в океане в придонном слое песка и рыла норки в поисках органических отложений.