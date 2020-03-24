Март 24th, 2020

МВФ: в 2020 году мировую экономику ждет не менее глубокая рецессия, чем в 2008-м

В 2020 году глобальную экономику ожидает не менее глубокая рецессия, чем во времена мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Об этом сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Прогноз глобального роста на 2020 год негативный — рецессия, такая же, как во время мирового финансового кризиса, или хуже. Но мы ожидаем восстановления в 2021 году», — говорится в заявлении Георгиевой.

По словам главы МВФ, скорость восстановления экономики будет зависеть от эффективности борьбы с коронавирусом: чем быстрее удастся остановить пандемию, тем быстрее и устойчивее будет экономический рост.

Георгиева также отметила, что с наибольшими трудностями из-за коронавируса, как ожидается, столкнутся развивающиеся страны.