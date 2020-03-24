Март 24th, 2020

Как пиво спасло монахов — историки раскрыли тайну

В XVII веке монахи немецкого монастыря смогли добиться оригинальной поблажки: в обмен на полное голодание они получили право «питаться» особым пивом.

Основателями традиции поститься пивом считаются монахи из нищенствующего ордена Минимов (или Пауланов) из монастыря Нойдек об дер Ау под Мюнхеном. В начале XVII века монахи придерживались крайне аскетичного образа жизни — например, во время поста им нельзя было употреблять твердую пищу. Вскоре они изучили местные традиции и научились варить пиво — в холодной Германии оказалось куда сложнее выживать на воде, чем на юге Италии, где появился орден.

Однако пиво у них было особым, очень крепким, насыщенным углеводами и питательными веществами. Монахи посоветовались между собой и рассудили, что потребление «жидкого хлеба» не нарушает правил поста.

Существует легенда, что для очистки совести монахи все же решили спросить благословения Папы Римского на то, чтобы поститься алкогольным напитком. Для этого ему отправили на пробу одну бочку пива. Во время транспортировки через Альпы пиво замерзло, а потом на итальянской жаре перегрелось.

К моменту дегустации оно имело столь отвратительный вкус и аромат, что понтифик, до этого пробовавший лишь вино, не смог сделать и глотка. Он решил, что пить столь противную жидкость — воистину подвиг во имя Господа, а потому благословил монахов с чистой душой.

Первое документальное упоминание о пивоварне датируется 1634 годом. Тогда монахи уже начали тайно продавать необычное пиво под названием «Салватор» местным жителям. Так монахи упростили словосочетание Sankt Vater, которое можно грубо перевести как «пиво Святого отца». По другой версии, это переделка слово «спаситель» — ведь напиток действительно спасал монахов от голодной смерти. Сегодня этот сорт пива называется доппельбок. Это довольно крепкий напиток — в нем содержится от семи до 12 процентов алкоголя, а иногда и больше. Тот самый «Салватор» при желании можно попробовать и сегодня.