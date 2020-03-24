Израиль:больше всего заражений внутри страны — в синагогах

Национальный центр информации и знаний по коронавирусу провел комплексный эпидемиологический анализ более 50% израильских пациентов, которым поставлен диагноз коронавирус.

Анализ показывает, что 47% пациентов, были инфицированы, находясь за границей, около 5% — дома, а 35% — известным знакомым пациентом.

Тем не менее, источник инфекции примерно у 13% зараженных неизвестен — это означает, что они имели прямые или косвенные случайные контакты с пациентами с коронавирусом.

Из эпидемиологического анализа мест заражения (35%) стало очевидным, что существует несколько наиболее опасных мест, где произошло инфицирование, и, следовательно, следовательно они представляют высокий риск заражения.

Как оказалось, 29% заболевших подхватили коронавирус в синагогах. 26% пациентов заразились в торговых центрах и ресторанах, на третьем месте – заражение в отелях — 15%.