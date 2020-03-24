Израиль:больше всего заражений внутри страны — в синагогах

Национальный центр информации и знаний по коронавирусу провел комплексный эпидемиологический анализ более 50% израильских пациентов, которым поставлен диагноз коронавирус.
Анализ показывает, что 47% пациентов, были инфицированы, находясь за границей, около 5% — дома, а 35% — известным знакомым пациентом.
Тем не менее, источник инфекции примерно у 13% зараженных неизвестен — это означает, что они имели прямые или косвенные случайные контакты с пациентами с коронавирусом.
Из эпидемиологического анализа мест заражения (35%) стало очевидным, что существует несколько наиболее опасных мест, где произошло инфицирование, и, следовательно, следовательно они представляют высокий риск заражения.
Как оказалось, 29% заболевших подхватили коронавирус в синагогах. 26% пациентов заразились в торговых центрах и ресторанах, на третьем месте – заражение в отелях — 15%.
Национальный центр информации и знаний по коронавирусу состоит из группы исследователей, которые анализируют аспекты этой болезни в мире в целом и в Израиле в частности.
В настоящее время в синагоге разрешено молиться не более, чем 10 людям одновременно, а на религиозных церемониях, таких как похороны и свадьбы, могут собираться до 20 человек. При этом следует соблюдать расстояние не менее, чем в 2 метра друг от друга.
Исследователи утверждают, что «необходимо продолжать эпидемиологические исследования, чтобы создать точную картину, которая позволит принимать обоснованные решения для снижения распространения вируса. Сочетание многократного тестирования и строгого карантина ныне являются актуальными мероприятиями».
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