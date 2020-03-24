Март 24th, 2020

Идрис Эльба заразил жену коронавирусом

Неделю назад британский актер Идрис Эльба сообщил о том, что у него диагностировали коронавирус. Знаменитость сразу же, как узнал свой диагноз, принял решение самоизолироваться. Его супруга Сабрина Даур отказалась отдаляться от Идриса и также заболела COVID-19. Она прошла тест на вирус и результат оказался положительным.

Во время онлайн-интервью с Опрой Уинфри Сабрина свое решение не изолироваться от мужа объяснила «супружеским инстинктом» и желанием поддержать актера заботой. При этом супруга актера уверяет, что чувствует себя хорошо и никакие явные симптомы болезни у нее пока не проявились. Идрис Эльба и Сабрина Даур остаются в изоляции и развлекают друг друга игрой в шахматы.

«Мы повредили планету, и не удивительно, что она так реагирует на человеческую расу», – заявил актер и призвал всех начать заботиться о природе.