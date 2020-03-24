Хейли Бибер представила свою коллекцию купальников

Компанию Бибер составила серфингистка Келиа Мониз. Для спортсменки Хейли подобрала топ кислотного оттенка и белые мини-шорты.

Звезды также показали красивые кадры в бассейне. Хейли предстала в ярком слитном купальнике, а Келиа — в бикини.

Поклонники пришли в восторг от снимков супермодели с подругой. «Горячие красотки», «Это огонь!», «Вдохновляющая естественность», — прокомментировали пользователи Instagram.