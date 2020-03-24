 
 
Март 24th, 2020

Хейли Бибер представила свою коллекцию купальников

хейли бибер23-летняя Хейли Бибер  приняла участие в откровенной фотосъемке. Звезда позировала в монокини.

Жена Джастина Бибера продемонстрировала новую коллекцию из собственной линейки купальников Roxy. Блондинка примерила модное черное монокини с неоновыми полосками, показав в лучшем ракурсе свою стройную сексуальную фигуру.

Хейли распустила светлые волосы и нанесла эффектный макияж. Пляжный образ дополнили крупные серьги-кольца.

Компанию Бибер составила серфингистка Келиа Мониз. Для спортсменки Хейли подобрала топ кислотного оттенка и белые мини-шорты.

Звезды также показали красивые кадры в бассейне. Хейли предстала в ярком слитном купальнике, а Келиа — в бикини.

Поклонники пришли в восторг от снимков супермодели с подругой. «Горячие красотки», «Это огонь!», «Вдохновляющая естественность», — прокомментировали пользователи Instagram.

 

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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