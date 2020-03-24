Март 24th, 2020

Гвинет Пэлтроу показала, как надо ходить в магазин во время карантина

Пока некоторые считают, что карантин — это too much, голливудские знаменитости утверждают, что ситуация с распространением коронавируса очень серьезная. Одни пытаются поддерживать людей в хорошем настроении, другие делают значительные денежные пожертвования.

А вот американская актриса Гвинет Пэлтроу решила на собственном примере показать, как следует ходить в магазин во время карантина.

В своем Instagram 47-летняя звезда опубликовала забавное фото, к которому стоит отнестись со всей серьезностью. На снимке Гвинет демонстрирует, как во время пандемии коронавируса ходит за продуктами.

Судя по снимку, Пэлтроу прислушивается к советам врачей и выходит на улицу в защитной маске, одноразовых перчатках и очках.

Как отметила актриса, своим образом она призывает людей беречь свое здоровье и воздержаться от прогулок в людных местах.

Гвинет отметила, что в местах, где большое скопление людей, она всегда ходит в защитной маске, но все равно старается избегать столпотворений.

Мы должны серьезно отнестись к рекомендациям и не злоупотреблять своими свободами. Пришло время для чтения, уборки дома, приготовления пищи, работы над тем, что вы всегда хотели сделать (написание книги, рисование, изучение языков и т.д.) – написала в публикации Пэлтроу.