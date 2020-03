Март 24th, 2020 Есть ли основания считать коронавирус SARS-CoV-2 искусственно созданным? В сети уже много дней упорно циркулируют слухи, домыслы и откровенные фейки о том, что пандемия COVID-19 вызвана искусственно созданным вирусом. Степень неадеквата при этом варьирует от легкой (вирус создали случайно и он вырвался из лабораторий из-за головотяпства) до клинической (вирус создан как биологическое оружие для уничтожения всех, кроме китайцев, ну или наоборот — только китайцев).



Разбирать все разновидности этих фейков и вбросов нет никакой возможности, поэтому я остановлюсь только на двух наиболее показательных примерах.



Версия российских провокаторов



Первая разновидность конспирологических теорий об искусственном происхождении вируса имеет явно торчащие “уши” российских троллей и провокаторов на зарплате.



Например, по фейсбуку широко гуляет текст Ольги Голубовской, завкафедрой киевского медуниверситета, в котором она разгоняет бредовую теорию о том, что SARS-CoV-2 появился в США, а не в Китае.







В доказательство она приводит публикацию на канадском сайте globalresearch.ca. Этот сайт — хорошо известная помойка и рассадник теорий заговора. Его автор — Michel Chossudovsky — упоротый конспиролог, активно разгонявший в свое время теорию заговора о том, что теракты 11 сентября были делом рук ЦРУ.



В 2017 г. этот сайт был обвинен НАТО в ведении информационной войны в пользу России и распространении лживой пророссийской пропаганды.



Голубовская ссылается также на некие “исследования”, в которых, якобы, проанализирован геном вируса из разных стран и показано, что он возник не в Китае. Во-первых эти исследования нигде не опубликованы — это, в лучшем случае, препринты, не прошедшие рецензирование, а во-вторых раз за них так активно топят пророссийские пропагандистские помойки, то это “жжжж” явно неспроста.



Свернуть не умеет определять вирулентность и уровень смертности по разнице геномов без лабораторных опытов и клинической статистики), но это заявление уж очень хорошо ложится на общею пропагандистскую канву о том, что “США запустили биологическое оружие”, ведь основной враг США — именно Иран. Голубовская также заявляет, что вариант вируса из Ирана, дескать, совсем другой, чем из Китая или Италии и он, якобы, намного более смертоносный. Доказательств этого, естественно, нет (наукаопределять вирулентность и уровень смертности по разнице геномов без лабораторных опытов и клинической статистики), но это заявление уж очень хорошо ложится на общею пропагандистскую канву о том, что “США запустили биологическое оружие”, ведь основной враг США — именно Иран. В то же время в самом престижном научном журнале в мире — Nature — уже опубликовано исследование генома вируса, где убедительно показано его природное происхождение. Где именно происходила эволюция вируса в агрессивную форму — еще у животных или уже у людей — пока непонятно, но никаких принаков искусственного происхождения вируса нет и близко, а возник он таки да в Китае. Совсем недавно, 16 марта, дипломатическая служба Европейского Союза опубликовал официальное предупреждение о проведении Россией масштабной кампании дезинформации о коронавирусе: …российские прокремлевские СМИ организовали «масштабную кампанию дезинформации», с целью обострения пандемического кризиса в западных странах, путем разрушения доверия к принятым мерам экстренного реагирования… Целью этой кампании является разжигание «растерянности, паники и страха» и блокирование получения людьми достоверной информации об инфекции в рамках более широкой стратегии «подрыва европейского общества изнутри». Одним из основных лей-мотивов ольгинских ботоферм и проплаченных провокаторов является педалирование искусственного происхождения вируса: В прокремлевском контенте утверждается, что коронавирус — это “творение рук человеческих, превращенное Западом в оружие”. Сообщения, нацеленные на Италию, направлены на то, чтобы усилить опасения по поводу способности национальных и международных властей справиться со вспышкой, а сообщения на испанском языке развивают апокалиптические истории, обвиняют капиталистов в попытках извлечь выгоду из вируса и подчеркивают, насколько хорошо Россия и лично президент Владимир Путин справляются с эпидемией. Далее в отчете прямым текстом утверждается следующее: Прокремлевская стратегия заключается в развертывании десятков различных и часто противоречивых нарративов, которые распространяются через официальные каналы, а также через Интернет и через социальные сети. Кампания призвана усугубить растерянность, панику и страх, а также предотвратить доступ людей к надежной информации о вирусе и мерах, касающихся общественной безопасности… Эти усилия соответствуют более широкой стратегии Кремля по попыткам подорвать европейские общества изнутри, используя их уязвимые места и разногласия. Зачем Голубовская и ей подобные разгоняют лживую конспирологию пророссийских провокаторов —лучше спросить у них. А еще лучше чтобы этим озаботились соответствующие компетентные ведомства. Обсуждать по сути здесь, в общем-то, нечего. Версия о случайном головотяпстве Вторая, более умеренная, конспирологическая теория была недавно озвучена российским писателем и публицистом Леонидом Кагановым. Суть теории крутится вокруг статьи, опубликованной международным коллективом авторов из США, Китая и Швейцарии, озаглавленной “A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence”. В этой статье авторы проанализировали вероятность появления опасных для человека штаммов коронавируса из варианта SHC014-CoV, который широко циркулирует в популяции китайских летучих мышей подковоносов. Для этого они взяли за основу вирус SARS-CoV, адаптированный к мышам (обычным, не летучим, на них просто наиболее удобно работать) и сделали из него генетическую химеру, которая производит специфические белки оболочки из вируса летучих мышей. Полученные вирусы-франкенштейны, на удивление, оказались способны связываться с различными вариантами человеческого рецептора ACE2 и замечательно размножаться в лабораторной культуре эпителиальных клеток дыхательных путей человека. При этом успешность размножения вируса была сопоставима с вирусом SARS-Cov-1, виновном во вспышке атипичной пневмонии в 2002 г. Химерный вирус также успешно заражал лабораторных мышей. Было также показано, что имевшиеся после 2002 г. лабораторные наработки вариантов вакцин и лекарств от штамма, вызвавшего атипичную пневмонию, на новую химеру не действовали. Авторы сделали вывод, что вирус, циркулирующий в популяции летучих мышей способен относительно легко мутировать в форму, опасную для человека. Каганов обращает внимание на ряд настораживающих совпадений: китайский соавтор была из Уханя, статья вызвала ряд споров об этичности и безопасности создания таких патогенных химер, а китайская мадам и дальше продолжала работать в области изучения вирусов летучих мышей и их опасности для людей, имея, якобы, недостаточный уровень безопасности в лаборатории. Из этого публицист делает вывод о том, что пандемический SARS-CoV-2 — это утечка из этой лаборатории в Ухане, вызванная головотяпством и недостаточными мерами безопасности. На первый взгляд, версия вполне стройная, но ее сильно портят два факта. Каганов пишет следующее: Понятно, что единственный неопровержимый аргумент в таком споре — потребовать созданный в 2015 году штамм (и все последующие штаммы, которые творила группа Shi Zheng-Li в лаборатории Уханя с 2015 по 2019) и сравнить с кодом нынешнего вируса… Вот меня уже спрашивают, какие, мол, доказательства, что это тот самый вирус. Отвечаю: нет и не может быть никаких доказательств, поскольку нет кода вируса, созданного в 2015, и всех его возможных продолжений, чтобы сравнить. И даже если код вируса 2015 разработчики откажутся предоставить со словами «просто не хотим показывать» — даже это не может служить доказательством. Во-первых не “код” вируса, а сиквенс, ну да фиг с ним. Во-вторых, в цитируемой Кагановым статье в Nature английским по белому написано: Chimeric and full-length viruses were confirmed by sequence analysis before use in these studies. Synthetic construction of chimeric mutant and full-length SHC014-CoV was approved by the University of North Carolina Institutional Biosafety Committee and the Dual Use Research of Concern committee. Т.е. полный сиквенс химерного вируса обязан быть у этого самого комитета по биобезопасности и исследованиям двойного предназначения США. В-третьих сравнение с этим сиквенсом было сделано. Это не так уж сложно, и даже у студента-биоинформатика займет от силы пол-часа. Новый вирус больше всего похож на вирус из китайских летучих мышей RaTG13, описанный в 2013 г., а вовсе не на синтетическую химеру 2015 года, с которой он имеет довольно мало общего. Не надо забывать о том, в каких “теплых и дружеских” отношениях пребывают сейчас США и Китай. Если бы были хоть малейшие доказательства того, что пандемия вызвана именно утечкой лабораторного штамма в Китае, то спецслужбы и правительство США уже трубили бы об этом из каждого утюга, но этого не наблюдается. Этот аргумент работает и в другую сторону: если бы были хоть малейшие доказательства того, что вирус запущен американцами, то об этом из каждого утюга трубили бы Китай и Иран. Справедливости ради, надо упомянуть о том, что министр иностранных дел Китая таки ляпнул в своем твиттере о том, что “вирус мог быть завезен в Китай американскими военными”, а в поддержу этой конспирологии высказались и некоторые его подчиненные из министерства, но никаких доказательств они, естественно, не привели. Эти заявления — позиция конкретного чиновника, высказанная в частном порядке, и не более того. Официальный Пекин ни единым словом об этом ни разу не обмолвился. Более того, официально Китай предлагает всем сплотиться в борьбе с напастью, объединить усилия, выступить единым фронтом и все этом роде. А знаете кто больше всего разгоняет это заявление незадачливого чиновника? Угадали — все те же пророссийские пропагандисты и подконтрольные им сайты-помойки :) Настоящее доказательное обвинение в создании искусственного вируса выглядело бы совсем не так и сопровождалось бы, как минимум, созывом совбеза ООН и вручением официальных дипломатических нот. Обсуждаемая же нами конспирология опять проистекает от российского блогера и публициста и опять направлена против США, что четко сквозит в его тексте: дескать, США спасают свою задницу и замалчивают происхождение вируса, созданного с их участием. Теперь вспоминаем о том, что я писал выше про пророссийских троллей и провокаторов. Так чью же повестку осознанно или случайно озвучивает Каганов? Что же касается дебатов, которые вызвала в свое время публикация статьи об искусственном патогенном вирусе, то журнал Nature даже вставил специальное сообщение на новостной странице, где обсуждается этическая неоднозначность таких исследований: Примечание редактора, март 2020 года. Нам известно, что эта статья используется в качестве основы для непроверенных теорий об искусственном происхождении нового коронавируса, вызывающего COVID-19. Нет никаких доказательств того, что это правда; ученые считают, что наиболее вероятным источником коронавируса являются животные. Не надо также недооценивать силу художественного слова. Каганов — опытный писатель-фантаст. Он умеет связно и убедительно выстраивать фантастические миры, которым хочется верить, но от этого фантастика не перестает быть фантастикой, а домыслы — домыслами. Приведу полностью комментарий одного из моих подписчиков, который хорошо иллюстрирует ситуацию: Каганов неглупый человек, но, как и у любого, у него есть баги мышления. Например, он пиарит классический фуфломицин под названием “полиоксидоний” потому, что “я вдруг подряд 4 раза из 4 выздоровел за пару дней”. В общем, в классическом виде имеем высокий интеллект без понимания когнитивных ловушек и научного метода. Если отвлечься от увлекательной конспирологии и подумать здраво, то имеются следующие факты: В городе Ухань много лет работает лаборатория, изучающая вирусы летучих мышей. В 2015 они, в соавторстве с американцами и швейцарцами, показали, что вирусы летучих мышей потенциально опасны и могут в любой момент мутировать и начать заражать людей. В 2017 они это еще раз подтвердили и опять предупредили: вирусы летучих мышей опасны! Ждите от ни беды! Все эти годы в том самом Ухане работал тот самый рынок, на котором жарили летучих мышей, продавали панголинов для нужд китайского знахарства и творилось различное другое непотребство с дикими животными. В 2019 грянул гром и началась пандемия вируса, предположительно, являющегося гибридом вируса летучих мышей и панголинов и происходящего с того самого рынка. Хоть убейте, но я не вижу в этой цепочке ничего экстраординарного и требующего привлечения теорий заговора. Ученые многократно предупреждали и в итоге прогнозы сбылись. Против конспирологии Каганова работает и другой неприметный факт. Как я уже упоминал, в статье 2014 г. указано, что против искусственного химерного вируса не эффективны моноклональные антитела синтезированные после вспышки SARS 2002 г. Однако, против теперешнего SARS-CoV-2 как минимум одно из этих антител как раз таки активно и рассматривается как возможное лекарство. Естественно, нужно разбираться, тестировалось ли именно это антитело в статье 2014 г., но такая нестыковка противоречит стройной конспирологии.

Вместо выводов Если у вас нет паранойи, то это не значит, что за вами не следят. Всегда существует вероятность того, что такой значимый мировой катаклизм как пандемия, вызван злым умыслом, а не случайными причинами. Однако, на сегодняшний день, нет никаких доказательств искусственного происхождения пандемического коронавируса. То, что в 2014 г. в лаборатории была создан патогенный химерный коронавирус и то, что в 2019 г. началась эпидемия коронавируса может объясняться, грубо говоря, двумя причинами: Лабораторный вирус вырвался на волю (либо вообще был изначально создан специально для этого). Сбылись прогнозы ученых, которые в течении 5 лет многократно предупреждали, что мутация, подобная смоделированной в лаборатории, может в любой момент произойти в природе. Первая версия почему-то активно муссируется пророссийскими пропагандистами и сайтами, уличенными в ведении информационной войны на стороне России. Ей же подпевают российские блогеры и публицисты. Второй версии придерживается все остальное человечество, включая США, которым было бы очень на руку уличить китайцев в преступном головотяпстве, Иран, которому было бы очень на руку уличить США и Китай, которому было бы очень на руку отвести от себя обвинения в преступном игнорировании опасности, исходящей от стихийной торговли дикими животными. Для меня вывод очевиден, что не отменяет того факта, что цепочки совпадений могут быть очень забавными. Семен Есилевский

Биофизик, д.ф.-м.н., специалист по молекулярной динамике и дизайну лекарств. Научный блогер. В китайской провинции Хубэй запретили движение пешеходов и транспорта — умерших складывают возле домов

В китайской провинции Хубэй запретили движение пешеходов и транспорта — умерших складывают возле домов Мегаполисы Китая опустели из-за коронавируса (фото)

Мегаполисы Китая опустели из-за коронавируса (фото) Коронавирус спасет окружающую среду в Китае

Коронавирус спасет окружающую среду в Китае Британец переболевший коронавирусом вел дневник о том, как протекает болезнь