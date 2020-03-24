Март 24th, 2020

Эрика Герцег отрицает свой роман с Меладзе

Молодая поп-исполнительница Эрика Герцег ответила на вопросы своих подписчиков в «Инстаграм». Девушка намекнула, что скоро может покинуть «ВИА Гру», написав, что «пока еще» является солисткой группы. Возможно, артистка планирует уйти из коллектива, чтобы заняться сольной карьерой, как в свое время сделала Вера Брежнева.

О жене Константина Меладзе артистку также активно спрашивают в комментариях. Интернет-пользователей интересует, правда ли, что у нее был роман с продюсером. Девушка в очередной раз заявила, что это ложь.

Слухи об отношениях Меладзе с солисткой «ВИА Гры» появились еще осенью. Тогда журналисты и пользователи социальных сетей обсуждали поведение пары и действия Веры Брежневой – знаменитость удалила из Инстаграм все фото с супругом.