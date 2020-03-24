Диетологи составили список анти-раковых продуктов

Употребление продуктов, которые снижают риск образования раковых клеток, является эффективным методом в борьбе со злокачественными опухолями. Ученые рекомендуют ежедневно употреблять фрукты и овощи, а также следить за размером порций. Определенные продукты могут весьма эффективно защитить от рака — так считают диетологии Лондонского института медицины и здоровья. Для этого они составили список удивительных продуктов.
10. ЧЕСНОК
Результаты нескольких исследований подтверждают, что люди, которые потребляю много чеснока, менее склонны к развитию некоторых видов рака, особенно в органах пищеварения (пищевод, желудок и толстый кишечник). Компоненты, содержащиеся в острых зубчиках, предотвращают образование вызывающих рак веществ и препятствуют размножению раковых клеток. Кстати, чеснок по праву можно отнести к продуктам, заменяющим антибиотики.
9. ЯГОДЫ
Вкусовые качества ягод делают их очень популярным продуктом. Их сочная составляющая помогает бороться с раком. Ягоды содержат очень мощные антиоксиданты, которые могут сдерживать естественный процесс в организме, приводящий к образованию свободных радикалов, поражающих клетки. Эти вещества препятствуют увеличению и распространению раковой опухоли. Ягоды поражают своим разнообразием и вы можете выбрать ягоды по душе. Не забудьте включить в свой ежедневный рацион горсть черники, ежевики, клубники или любой другой любимой ягоды.
8. ТОМАТЫ
В результате ряда исследований ученые выявили, что употребление томатов может защитить мужчин от рака простаты. Сочные красные овощи помогают защитить ДНК клетки от поражений, вызывающих рак. Томаты содержат чрезвычайно высокую концентрацию антиоксиданта ликопина. Организм лучше усваивает ликопин из переработанных томатов, например, из соусов.
7. КРЕСТОЦВЕТНЫЕ ОВОЩИ
Крестоцветные овощи (группа овощей, в которую входят брокколи, белокочанная и цветная капуста) могут быть весьма полезны в профилактике рака. Ученые выявили, что эти овощи защищают организм от свободных радикалов, которые могут поразить ДНК клетки. Кроме того, они помогают замедлить рост опухоли и способствуют исчезновению раковых клеток.
6. ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Чай содержит антиоксидант катехин, который помогает предотвратить рак, действуя одновременно в нескольких направлениях, включая защиту клеток от воздействия свободных радикалов. Лабораторные исследования выявили, что содержащийся в чае катехин способствует уменьшению размеров опухоли и препятствует ее увеличению. В зеленом чае антиоксидантов больше, чем в черном, поэтому не будет лишним добавить одну или две чашечки этого чудесного напитка в свой анти-раковый рацион.
5. ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ
По данным «Американского института исследований раковых заболеваний» цельнозерновые продукты содержат много компонентов, снижающих риск образования раковой опухоли, включая волокно и антиоксиданты. Крупное исследование с участием около полумиллиона человек выявило, что употребление продуктов из цельного зерна снижает риск возникновения рака толстой и прямой кишки, делая их лидером среди продуктов, помогающих бороться с раком. Овсяная мука, ячмень, коричневый рис, а также паста и хлеб из цельного зерна – вот примеры таких продуктов.
4. КУРКУМА
Эта пряность содержит вещество куркумин, которое может быть очень полезным в борьбе с раком. По данным «Американского общества борьбы с раковыми заболеваниями» куркумин смог сдержать образование некоторых видов раковых клеток при проведении лабораторных исследований и замедлить распространение и увеличение раковой опухоли у некоторых животных. Куркуму легко найти в продуктовых магазинах.
3. ЛИСТВЕННЫЕ ОВОЩИ
Лиственные овощи, например, шпинат и салат-латук, являются хорошими источниками таких антиоксидантов как бета-каротин и лютеин. По данным ряда лабораторных исследований «Американского института исследований раковых заболеваний» химические вещества, содержащиеся в этих продуктах, могут уменьшить рост некоторых видов раковых клеток.
2. ВИНОГРАД
Кожура красного винограда – эочень богатый источник антиоксиданта под названием ресвератрол. Виноградный сок и красное вино также содержат этот антиоксидант. По данным «Национального института рака» ресвератрол помогает предотвратить развитие и распространение раковой опухоли. Лабораторные исследования выявили, что антиоксидант предотвращает рост многих видов раковых клеток.
1. БОБОВЫЕ
Некоторые фрукты, овощи и другая растительная пища неоднократно признавались хорошим источником антиоксидантов, но бобовые несправедливо стоят в стороне. Например, фасоль и красная стручковая фасоль – отличный источник антиоксидантов. Поэтому их стоит включить в свой анти-раковый рацион. Употребление продуктов, обогащенных клетчаткой, также способно снизить риск образования рака.
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