Диетологи составили список анти-раковых продуктов

Употребление продуктов, которые снижают риск образования раковых клеток, является эффективным методом в борьбе со злокачественными опухолями. Ученые рекомендуют ежедневно употреблять фрукты и овощи, а также следить за размером порций. Определенные продукты могут весьма эффективно защитить от рака — так считают диетологии Лондонского института медицины и здоровья. Для этого они составили список удивительных продуктов.

10. ЧЕСНОК

Результаты нескольких исследований подтверждают, что люди, которые потребляю много чеснока, менее склонны к развитию некоторых видов рака, особенно в органах пищеварения (пищевод, желудок и толстый кишечник). Компоненты, содержащиеся в острых зубчиках, предотвращают образование вызывающих рак веществ и препятствуют размножению раковых клеток. Кстати, чеснок по праву можно отнести к продуктам, заменяющим антибиотики.

9. ЯГОДЫ

Вкусовые качества ягод делают их очень популярным продуктом. Их сочная составляющая помогает бороться с раком. Ягоды содержат очень мощные антиоксиданты, которые могут сдерживать естественный процесс в организме, приводящий к образованию свободных радикалов, поражающих клетки. Эти вещества препятствуют увеличению и распространению раковой опухоли. Ягоды поражают своим разнообразием и вы можете выбрать ягоды по душе. Не забудьте включить в свой ежедневный рацион горсть черники, ежевики, клубники или любой другой любимой ягоды.

8. ТОМАТЫ

В результате ряда исследований ученые выявили, что употребление томатов может защитить мужчин от рака простаты. Сочные красные овощи помогают защитить ДНК клетки от поражений, вызывающих рак. Томаты содержат чрезвычайно высокую концентрацию антиоксиданта ликопина. Организм лучше усваивает ликопин из переработанных томатов, например, из соусов.

7. КРЕСТОЦВЕТНЫЕ ОВОЩИ

Крестоцветные овощи (группа овощей, в которую входят брокколи, белокочанная и цветная капуста) могут быть весьма полезны в профилактике рака. Ученые выявили, что эти овощи защищают организм от свободных радикалов, которые могут поразить ДНК клетки. Кроме того, они помогают замедлить рост опухоли и способствуют исчезновению раковых клеток.

6. ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Чай содержит антиоксидант катехин, который помогает предотвратить рак, действуя одновременно в нескольких направлениях, включая защиту клеток от воздействия свободных радикалов. Лабораторные исследования выявили, что содержащийся в чае катехин способствует уменьшению размеров опухоли и препятствует ее увеличению. В зеленом чае антиоксидантов больше, чем в черном, поэтому не будет лишним добавить одну или две чашечки этого чудесного напитка в свой анти-раковый рацион.

5. ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ