Март 24th, 2020

Диетологи рассказали, какие продукты хранятся дольше, чем указано на этикетке

Время от времени рекомендуется устраивать ревизию холодильника и кухонных шкафов и без сожаления расставаться с просроченными продуктами. Но что делать, если выяснится, что вдруг среди «неликвида» обнаружится еще не распечатанная баночка со съедобным на вид содержимым, возможно ли в этом случае отступление от жестких правил?

Известный диетолог и автор книги The Small Change Diet Кэри Ганс считает, что иногда срок годности указывает на питательную ценность продукта, нежели на его пригодность к употреблению. Подобные продукты имеют увеличенный срок хранения, и ориентироваться здесь нужно в первую очередь на целостность упаковки, изменения цвета и запаха. Если эти продукты отвечают всем этим критериям даже после истечения даты на упаковке, не спешите отправлять их в мусорное ведро – они еще могут вам пригодиться.



Рис



В сухом, прохладном месте рис прекрасно будет себя чувствовать еще как минимум 16 месяцев, а то все 18. Периодически его нужно проверять на предмет наличия жучков. Нешлифованный рис хранится меньше: употребить его рекомендуется в течение 6 месяцев.



Арахис



В сухом, проветриваемом помещении орехи в скорлупе могут лежать до 2-х лет. Срок хранения очищенных орехов значительно ниже и составляет не больше 9 месяцев.



Соевый соус



Традиционную для азиатской кухни жидкую приправу получают путем ферментации соевых бобов под воздействием особых грибов рода аспергилл. В запечатанном виде жидкость темного цвета с характерным вкусом может храниться очень долго. Но с того момента как вы откроете соус, у вас будет около 3-х лет, чтобы не дать пропасть содержимому бутылки.



Рыбные консервы



После того как подготовленную рыбу раскладываются по банкам, из них удаляют воздух и стерилизуют. Это защищает продукт от порчи и проникновения бактерий. С момента упаковки рыбные консервы можно хранить до 3-х лет, однако при неподходящей температуре срок годности резко сокращается. С рыбными консервами лучше не экспериментироваться: если есть хоть малешие сомнения, немедленно выбрасывайте от греха подальше.



Вустерский соус



Кисло-сладкий английский соус в своем составе содержит большое количество соли и уксуса. Они действуют как консервант, что позволяет спокойно хранить закрытую бутылку с соусом в течение пяти лет.



Кукурузный крахмал



Обычно на упаковке указано, что с момента изготовления кукурузный крахмал можно использовать в течение 24 месяцев. В действительности же при соблюдении условий хранения можете с чистой совестью умножить указанный срок как минимум на два.



Сахар



Для сахарного песка крайне важно соблюдение температурного режима. Если не он будет взаимодействовать с влагой и в помещении будет поддерживаться оптимальная температура (в районе 24 градусов), то без ущерба для вкусовых качеств сахар можно хранить до 8 лет.



Сушеные овощи



В отличие от своих свежих собратьев, сушеные овощи практически не содержат воды. Прошедшие сублимационную сушку овощи в герметичной упаковке не портятся при длительном хранении и могут спокойно дожидаться своего часа в кладовке до 8 лет.



Мед



Горшки с медом находили даже в египетских гробницах. При этом продукт тысячелетней выдержки был пригоден для употребления. А все потому, что за счет низкого содержания влаги и кислого рН мед не портится годами. Однако со временем он утрачивает свои полезные свойства и начинает кристаллизоваться.