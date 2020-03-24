Что такое фулфилмент

Под термином фулфилмент понимают совокупность операций от момента заказа товара покупателем до момента его получения заказчиком.
Такую комплексную услугу, включающую процессы складского хранения товара, прием заявок и их обработку, упаковочные работы, оплату и доставку заказов, предполагает сервис интернет-магазинов, занимающихся ecommerce.
Продающей компанией Америки, выведшей сервис фулфилмента на передовой уровень, стала площадка Amazon.
Особенности видов сервиса фулфилмента
Каждый из процессов, входящих в состав данной услуги, имеет свою сущность и специфику.
- Прием товаров. Принимают их, ведя учет поштучно. Каждая товарная единица снабжается штрих-кодом. Далее товар подлежит сортировке, измерению, взвешиванию и маркировке с целью дальнейшей идентификации.
- Складское хранение товара. Храниться может только продукция, имеющая на это официальное разрешение. Так, данному процессу фулфилмента не подлежат фармпрепараты, алкоголь, табачные изделия и продукты, имеющие короткий срок годности.
- Комплектование. Комплектуются заказы после поступления запроса на склад – этот этап отличает оперативность и точность.
- Упаковка. Упаковывание выполняется на спецоборудовании. Материалы для упаковок выбираются легкие и прочные, содействующие безопасной транспортировке груза.
- Отправление в службу доставки. Компания PartnerTrade использует службы постовые и курьерские, а для оповещения покупателей применяется автоматизированная система.
В случае необходимости выполняется обработка возвратов, например, если товар имеет брак или повреждения. Актуален возврат товара и в ситуациях, если это одежда, обувь и покупателю не подошел ее размер.
Плюсы и минусы фулфилмента
Преимуществами данного сервиса считают экономию на арендовании складов, упрощенность функционала интернет-магазинов, наличие запасов товарной продукции и возможности ее самовывоза.
Среди недостатков фулфилмента специалисты называют недоступность складов для собственника магазина, вероятность ошибок при комплектации товара, проблематичность документооборота и обязательность гарантированных платежей.
Помимо реальных минусов фулфилмента, существуют и мнимые: например, то, что данный сервис годится лишь для крупных реализаторов и что он очень дорогой. Это далеко от истины.
Приоритетные особенности фулфилмента компании PartnerTrade
Fulfillment, ориентированный на рынок Запада, США и Канады, является одним из основных направлений деятельности нашей команды.
Достоинства сотрудничества с нами очевидны:
- услуги фулфилмента и доставки под ключ регламентируются единым договором;
- нашим клиентам не нужно платить за аренду помещений и содержать колл-центры;
- мы работаем масштабно и имеем огромный потенциал;
- внешняя отчетность и внутренние процессы автоматизированы;
- мы комплексно оказываем консалтинговые услуги, активирующие продвижение ваших товаров.
Клиенты убедились в нашем профессионализме, экономии издержек, демократичной ценовой политике и быстром масштабировании процесса, поэтому видят в нас надежного партнера, доверяя PartnerTrade.
Прямым интересом нашей команды является успех наших клиентов, поэтому специалисты PartnerTrade предоставляют исчерпывающие консультации по всем вопросам сервиса.
Многочисленные положительные отзывы наших партнеров свидетельствуют о том, что благодаря нашей помощи проблемы, связанные со сбытом товара, им удалось решить, и теперь они максимум внимания могут уделить производству продукции.
Leave a Reply