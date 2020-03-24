Март 24th, 2020

Что такое фулфилмент

Под термином фулфилмент понимают совокупность операций от момента заказа товара покупателем до момента его получения заказчиком.

Такую комплексную услугу, включающую процессы складского хранения товара, прием заявок и их обработку, упаковочные работы, оплату и доставку заказов, предполагает сервис интернет-магазинов, занимающихся ecommerce.

Продающей компанией Америки, выведшей сервис фулфилмента на передовой уровень, стала площадка Amazon.

Особенности видов сервиса фулфилмента

Каждый из процессов, входящих в состав данной услуги, имеет свою сущность и специфику.

Прием товаров. Принимают их, ведя учет поштучно. Каждая товарная единица снабжается штрих-кодом. Далее товар подлежит сортировке, измерению, взвешиванию и маркировке с целью дальнейшей идентификации. Складское хранение товара. Храниться может только продукция, имеющая на это официальное разрешение. Так, данному процессу фулфилмента не подлежат фармпрепараты, алкоголь, табачные изделия и продукты, имеющие короткий срок годности. Комплектование. Комплектуются заказы после поступления запроса на склад – этот этап отличает оперативность и точность. Упаковка. Упаковывание выполняется на спецоборудовании. Материалы для упаковок выбираются легкие и прочные, содействующие безопасной транспортировке груза. Отправление в службу доставки. Компания PartnerTrade использует службы постовые и курьерские, а для оповещения покупателей применяется автоматизированная система.

В случае необходимости выполняется обработка возвратов, например, если товар имеет брак или повреждения. Актуален возврат товара и в ситуациях, если это одежда, обувь и покупателю не подошел ее размер.

Плюсы и минусы фулфилмента

Преимуществами данного сервиса считают экономию на арендовании складов, упрощенность функционала интернет-магазинов, наличие запасов товарной продукции и возможности ее самовывоза.

Среди недостатков фулфилмента специалисты называют недоступность складов для собственника магазина, вероятность ошибок при комплектации товара, проблематичность документооборота и обязательность гарантированных платежей.

Помимо реальных минусов фулфилмента, существуют и мнимые: например, то, что данный сервис годится лишь для крупных реализаторов и что он очень дорогой. Это далеко от истины.

Приоритетные особенности фулфилмента компании PartnerTrade

Fulfillment, ориентированный на рынок Запада, США и Канады, является одним из основных направлений деятельности нашей команды.

Достоинства сотрудничества с нами очевидны:

услуги фулфилмента и доставки под ключ регламентируются единым договором;

нашим клиентам не нужно платить за аренду помещений и содержать колл-центры;

мы работаем масштабно и имеем огромный потенциал;

внешняя отчетность и внутренние процессы автоматизированы;

мы комплексно оказываем консалтинговые услуги, активирующие продвижение ваших товаров.

Клиенты убедились в нашем профессионализме, экономии издержек, демократичной ценовой политике и быстром масштабировании процесса, поэтому видят в нас надежного партнера, доверяя PartnerTrade.

Прямым интересом нашей команды является успех наших клиентов, поэтому специалисты PartnerTrade предоставляют исчерпывающие консультации по всем вопросам сервиса.

Многочисленные положительные отзывы наших партнеров свидетельствуют о том, что благодаря нашей помощи проблемы, связанные со сбытом товара, им удалось решить, и теперь они максимум внимания могут уделить производству продукции.