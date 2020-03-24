Март 24th, 2020

«Человек-паук» ушел в самоизоляцию

Звезда «Человека-паука» рассказал в прямом эфире, что проснулся с сильным кашлем. У актёра также резко ухудшилось самочувствие, поэтому на всякий случай он решил отправиться в самоизоляцию и посвятить своё время сбору пазла.

Том Холланд отметил, что не связывает эти симптомы с заражением коронавирусом, однако анализы на Covid-19 он пока не сдавал. Актёр не пояснил, почему уверен в том, что это не может быть зловещий вирус, но главное — принял меры предосторожности.

Напомним, что ранее были перенесены съёмки фильма «Неизведанное: Удача Дрейка» с его участием.