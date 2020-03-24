Стало известно, почему Минск не предпринимает активных мер по противодействию распространения коронавируса. Правитель Белоруссии, несмотря на решение стран-соседей ограничить въезд на свою территорию, решили не закрывать границу.
Как объяснил Александр Лукашенко, такой шаг для его страны является бессмысленным, так как ограничить передвижение людей невозможно.
Президент Белоруссии напомнил, что у Минска фактически отсутствует граница с Россией, поэтому установить там контроль не представляется возможным.
«Там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы её территориально не победим», – объяснил Лукашенко, призвав сограждан не поддаваться паническим настроениям.
По словам белорусского лидера, Минск не намерен закрывать въезд даже для России, которая ввела одностороннее ограничение на пересечение совместной границы, так как это чревато транспортным коллапсом.
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