Март 24th, 2020

Белоруссия решила не закрывать границы во время пандемии

Стало известно, почему Минск не предпринимает активных мер по противодействию распространения коронавируса. Правитель Белоруссии, несмотря на решение стран-соседей ограничить въезд на свою территорию, решили не закрывать границу.

Как объяснил Александр Лукашенко, такой шаг для его страны является бессмысленным, так как ограничить передвижение людей невозможно.

Президент Белоруссии напомнил, что у Минска фактически отсутствует граница с Россией, поэтому установить там контроль не представляется возможным.