«Там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы её территориально не победим», – объяснил Лукашенко, призвав сограждан не поддаваться паническим настроениям.

По словам белорусского лидера, Минск не намерен закрывать въезд даже для России, которая ввела одностороннее ограничение на пересечение совместной границы, так как это чревато транспортным коллапсом.

 