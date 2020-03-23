Март 23rd, 2020

Жирная пища вызывает импотенцию — врачи





Ученые выяснили, что пристрастие к жирной пище может пагубно сказаться на больных раком предстательной железы. Как выяснили журналисты «Фразы», исследование провели специалисты из Центра здравоохранения Университета Макгилла (Канада).

Как передает MedicalXpress, изучив рацион питания 319 пациентов, ученые пришли к выводу, что те из них, которые в основном «налегали» на жирную пищу, имели в четыре раза больше шансов умереть от рака простаты.

Отмечается, что это утверждение было доказано на мышиной модели рака простаты.