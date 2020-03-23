Март 23rd, 2020

Японские ученые открыли простой напиток, который укрепляет сердце и продлевает жизнь





Учёные из Токийского медицинского и стоматологического университета назвали напиток, регулярное употребление которого может снизить артериальное давление и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты их исследования опубликованы в журнале Food Science& Nutrition.



Специалисты наблюдали за 481 участником в течение года. Им давали столько томатного сока, сколько они хотели. Добровольцы записывали в дневники, сколько они потребляли его и об изменениях здоровья. Большинство из них выпивали минимум 200 мл томатного сока в день.



Во время исследования выяснилось, что стакан томатного сока снижал кровяное давление и уровень холестерина у тех, кто имел высокий риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Учёные считают, что в этом помог ликопин, который придаёт помидорам ярко-красный цвет. Он препятствовал образованию бляшек в артериях.