ВОЗ заявила об ускорении эпидемии коронавируса и отсутствии лекарств от него

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 300 тыс. человек.

На брифинге в Женеве глава ВОЗ сделал неутешительное заявление, — распространение пандемии ускоряется с каждым днем и затронуло уже почти все страны.

По его словам, первые 100 тыс. человек заразились вирусом за 67 дней, следующие сто — за 11 дней, а третья сотня — всего за четыре дня.

При этом Гебрейесус двояко оценил меры по введению жесткого карантина на национальном уровне, так как они могут привести к заморозке производства и, как следствие, к дефициту защитных средств и материалов. В этой связи он призвал лидеров стран G20 увеличить производство индивидуальных средств защиты и не запрещать их экспорт.

Кроме того, глава ВОЗ с сожалением отметил, что все попытки создать вакцину от коронавируса пока не увенчались успехом.

«Использование непроверенных средств без нужных доказательств может дать ложные надежды и причинить больше вреда, чем пользы, а также привести к нехватке необходимых лекарств для других болезней», — подчеркнул он.