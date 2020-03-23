Март 23rd, 2020

Слухи о свадьбе Бреда Питта и Дженифер Энистон продолжают волновать поклонников

После церемонии награждения «Золотой глобус» слухи о романе между бывшими супругами Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон не утихают. И хотя звезд замечают в компании с другими людьми — прекратить верить в их любовь поклонники не могут.

К тому же, знаменитости и сами отрицают романы, которые им приписывают со старыми знакомыми и просто друзьями. Эти заявления дают надежду на то, что экс-любовники действительно пытаются построить романтические отношения друг с другом, хотя официально об этом до сих пор не говорят.

Теперь же близкие к звездам источники говорит, что они не просто воссоединились, а готовятся к тайной свадьбе, которая пройдет на берегу океана.

Инсайдер добавил, что это будет скромная свадьба, потому что влюбленные не хотят привлекать излишнее внимание к своему тихому счастью.

Родители актеров уже знают об их намерениях и очень радуются, что экс-супруги снова хотят быть вместе. Приятели Энистон и Питта также поддерживают их в этом решении.

Сообщается, что доверенными лицами на свадьбе актеров будут Кортни Кокс и Брэдли Купер. Когда именно пройдет церемония бракосочетания — пока неизвестно.