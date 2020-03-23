Март 23rd, 2020

В сети появилось видео, на котором толстая Кардашьян натягивает на себя латексный костюм

В фанатском аккаунте семьи Кардашьян-Дженнер появилось видео с недели моды в Париже. На ролике Ким Кардашьян вместе с помощниками натягивает на себя неудобный латексный костюм. Пользователи интернета уверены, что красота и высокая мода не стоят подобных мучений.

Неделя моды в Париже, которая проходила с 24 февраля по 4 марта, стала заключительной и самой роскошной. Город влюблённых порадовал фанатов со всего мира яркими образами и впечатляющими шоу. Модные дома эффектно представили новые коллекции сезона осень-зима 2020/2021, а звёздные гости поддерживали модельеров роскошными выходами в их образах.

Одними из самых обсуждаемых аутфитов стали латексные костюмы бренда Balmain, в которых Ким и Кортни Кардашьян появились на показе грузинского дизайнера Демны Гвасалии. Облегающий латекс коричневых оттенков не только поразил любителей стритстайла, но и стал вдохновением для множества мемов в сети.

Alejandra A. Abedoy Коронавирус не проходит через этот супер костюм.