В России ускорился обвал рубля

Во время открытия торгов на Мосбирже 23 марта пары рубль-доллар и рубль-евро потеряли более рубля по отношению к курсу закрытия 20 марта. На 14.10 мск биржевой курс доллара составлял 80,71 руб., евро – 86,29 руб.