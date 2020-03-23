 
 
Март 23rd, 2020

В России начнут тотально следить за россиянами по геолокации мобильного телефона

Правительство России запускает программу отслеживания перемещений россиян по геолокации мобильных телефонов. Как сообщает «Интерфакс», меры вводятся для контроля за движением лиц, имевших контакт с больными коронавирусом и подвергающихся риску.Соответствующее поручение дал по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, Минкомсвязи дано 4 дня (до 27 марта) для организации системы слежения.

Система, в частности, должна будет оповещать граждан о факте контакта с больным коронавирусом через рассылку сообщений. В них будет указано на необходимость самоизляции и предоставления данных в оперативные штабы субъектов РФ.

В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что создание системы технически выполнимо, однако механизм реализации «не до конца понятен». «Он может потребовать изменений в нормативном поле», — уточнил представитель оператора.

Представитель»»Вымпелкома» заявил, что компания уже прорабатывает эта задачу, отказавшись комментировать детали. В Tele2 и МТС не стали комментировать информацию о создании системы.

Category: Новости, Россия ﻿
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