Март 23rd, 2020

В Москве шьют маски в стиле милитари

Пока правительства разных стран думают как решить проблему дефицита масок в аптеках, реконструкторы из Москвы решили действовать.

Если раньше они обшивали коллег, которые участвуют в реконструкции сражений Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, то теперь они освоили выпуск масок в стиле милитари под названием «Патриот».

«Сшить маску не сложнее, чем башлык или буденовку. И если потребуется, мы готовы перевести производство средств индивидуальной защиты против короновируса в круглосуточном режим»-,заявили производители.

Получился модный аксессуар ставший популярным в наше нелегкое время. Его уже можно купить на сайте за 500 рублей.

Это намного дешевле, чем сегодня можно встретить в столичных аптеках.

Все материалы маски «Патриот» натуральные, прошли проверку не одной войной: «фильтрующая маска из ткани защитного цвета, исполненная в стиле «милитари», с нашитой пятиконечной звездой, соответствующей по размерам матерчатой звезде с буденовки («шлема-богатырки»). Внутри имеет подложку из бязи, под которую возможно заправить стандартную медицинскую марлевую повязку».

Кстати, пятиконечную звезду мастера могут заменить по желанию на золоченный знак короны российской империи.

Правда, на предприятии честно заявили,что от вируса маска не спасет. Но патриотического настроения добавит.