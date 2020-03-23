Март 23rd, 2020

В Киеве произошло ДТП . Люди сгорели заживо

В Киеве на проспекте Бажана столкнулась инкассаторская машина и легковой автомобиль Chevrolet.

По предварительным данным, то Chevrolet по неизвестным причинам оказался на встречной полосе движения, что привело к столкновению с машиной инкассаторской службы.

После столкновения Chevrolet загорелся. В автомобиле находились трое людей. Среди них был ребенок. Никому выбраться не удалось. К сожалению,водитель и пассажиры погибли.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасательные службы, которым удалось оперативно затушить пламя. Теперь за правоохранительными органами остаётся выяснение обстоятельств дела.