 
 
Март 23rd, 2020

В Киеве произошло ДТП . Люди сгорели заживо

авария1В Киеве на проспекте Бажана столкнулась инкассаторская машина и легковой автомобиль Chevrolet.

По предварительным данным, то Chevrolet по неизвестным причинам оказался на встречной полосе движения, что привело к столкновению с машиной инкассаторской службы.

После столкновения Chevrolet загорелся. В автомобиле находились трое людей. Среди них был ребенок. Никому выбраться не удалось. К сожалению,водитель и пассажиры погибли.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасательные службы, которым удалось оперативно затушить пламя. Теперь за правоохранительными органами остаётся выяснение обстоятельств дела.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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