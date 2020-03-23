Март 23rd, 2020

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

Вслед за обвалом на нефтяных рынках среднемесячные спотовые цены на газ в Европе достигли многолетнего минимума, пишет в понедельник издание Коммерсантъ. Так, за первые 20 дней марта котировки на наиболее ликвидном европейском хабе — нидерландском TTF — цены на голубое топливо упали до 102 долларов США за 1 тыс. кубометров (примерно 9,0587 евро за 1 МВт•ч), а 19 марта цены падали до минимума в 90,3 доллара США за 1 тыс. кубометров. Апрельский фьючерс торгуется по 104,7 доллара за 1 тыс. кубометров.



В результате жестких карантинных мер из-за эпидемии коронавируса потребление газа в странах Европейского Союза может упасть до многолетних минимумов — так, власти Италии уже объявили об остановке всей промышленности, кроме жизненно необходимой. Запасы газа в европейских хранилищах достигли рекордного с 2012 года уровня 54 миллиарда кубометров, хотя ожидалось, что после перезаключения контракта на транзит через Украину они начнут снижаться.



Цены на нефть также продолжают понижаться на всех торговых площадках.