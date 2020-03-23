Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

Вслед за обвалом на нефтяных рынках среднемесячные спотовые цены на газ в Европе достигли многолетнего минимума, пишет в понедельник издание Коммерсантъ. Так, за первые 20 дней марта котировки на наиболее ликвидном европейском хабе — нидерландском TTF — цены на голубое топливо упали до 102 долларов США за 1 тыс. кубометров (примерно 9,0587 евро за 1 МВт•ч), а 19 марта цены падали до минимума в 90,3 доллара США за 1 тыс. кубометров. Апрельский фьючерс торгуется по 104,7 доллара за 1 тыс. кубометров.
В результате жестких карантинных мер из-за эпидемии коронавируса потребление газа в странах Европейского Союза может упасть до многолетних минимумов — так, власти Италии уже объявили об остановке всей промышленности, кроме жизненно необходимой. Запасы газа в европейских хранилищах достигли рекордного с 2012 года уровня 54 миллиарда кубометров, хотя ожидалось, что после перезаключения контракта на транзит через Украину они начнут снижаться.
Цены на нефть также продолжают понижаться на всех торговых площадках.
Вслед за обвалом на нефтяных рынках среднемесячные спотовые цены на газ в Европе достигли многолетнего минимума, пишет в понедельник издание Коммерсантъ. Так, за первые 20 дней марта котировки на наиболее ликвидном европейском хабе — нидерландском TTF — цены на голубое топливо упали до 102 долларов США за 1 тыс. кубометров (примерно 9,0587 евро за 1 МВт•ч), а 19 марта цены падали до минимума в 90,3 доллара США за 1 тыс. кубометров. Апрельский фьючерс торгуется по 104,7 доллара за 1 тыс. кубометров.
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