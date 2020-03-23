Март 23rd, 2020

Сын Елены Яковлевой сделал нецензурное тату на лице

Сын известной и любимой многими актрисы Елены Яковлевой страдает странным психическим заболеванием. Он регулярно и по любому поводу делает тату прямо на лице.

Ставший известным из-за этого , Денис Шальных некоторое время назад решил очистить свое тело. Молодой человек начал удалять рисунки на лице. Причем признавался, что процедуры эти очень непросты и болезненны, переносить их было очень нелегко.

Процесс шел, пусть и очень медленно. Но Шальных «сорвался» и снова сделал татуировку на лице. Предположительно, поводом для срыва стало расставание с девушкой, с которой Денис встречался больше полугода.

Когда молодой человек остался один, он первый раз пошел в тату-салон. Больше того, Денис сделал на лице нецензурную надпись.

Ранее сын знаменитой актрисы дал большое интервью, в котором рассказал, что начал выводить татуировки на лице, так как они, по его словам, «мешают жизни и работе».