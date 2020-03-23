 
 
Март 23rd, 2020

Сын Елены Яковлевой сделал нецензурное тату на лице

яковлеваСын известной и любимой многими актрисы Елены Яковлевой страдает странным психическим заболеванием. Он регулярно и по любому поводу делает тату прямо на лице.

Ставший известным из-за этого , Денис Шальных некоторое время назад решил очистить свое тело. Молодой человек начал удалять рисунки на лице. Причем признавался, что процедуры эти очень непросты и болезненны, переносить их было очень нелегко.

 Процесс шел, пусть и очень медленно. Но Шальных «сорвался» и снова сделал татуировку на лице. Предположительно, поводом для срыва стало расставание с девушкой, с которой Денис встречался больше полугода.

 Когда молодой человек остался один, он первый раз пошел в тату-салон. Больше того, Денис сделал на лице нецензурную надпись.

 Ранее сын знаменитой актрисы дал большое интервью, в котором рассказал, что начал выводить татуировки на лице, так как они, по его словам, «мешают жизни и работе».

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>