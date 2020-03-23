Март 23rd, 2020

США могут повторить антирекорд «Великой Депрессии»

Похоже на то что эпидемия коронавируса очень сильно ударит по экономике США. Уже сейчас жителям четырех штатов (Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс) запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Это 80 млн. человек. Это означает что в том числе они не могут ходить на работу. Часть из них (офисные работники) смогут работать удаленно, а остальные очень скоро будут уволены. Это миллионы людей.

Инвестбанк Goldman Sachs сделал прогноз согласно которому на прошлой неделе (которая закончилась вчера) заявления на получение пособия по безработице подали 2,25 млн. человек. На графике это выглядит следующим образом.

Лютый график. Таких лютых графиков я давно не видел. Обычно в неделю подается 200 тысяч заявлений. На позапрошлой неделе было подано 281 тысяч заявлений, а на прошлой неделе сразу 2,25 млн. Это очень круто. Во время кризиса 2008 года таких цифр не было даже близко. И вообще таких цифр не было никогда в истории США. Абсолютный рекорд — 695 тысяч заявлений за одну неделю был зафиксирован в 1982 году. И тут нужно понимать что это всего лишь первая неделя кризиса. По оценке Bank of America на этой неделе (которая начинается 23 марта) количество заявлений на получение пособия по безработице составит уже 3 млн.

С ВВП США будет происходить следующее

В 4 квартале 2019 года рост ВВП составил 2,1%. В первом квартале 2020 года будет -4%, а во втором квартале 2020 года будет -14%. На графике хорошо видно что такого падения вообще не было в истории США (по крайней мере начиная с 1950-х годов). Прогноз сделан инвестбанком JPMorgan.

Если кто-то думал что нынешний кризис это как в 2008 году, то нет, это вообще другой масштаб. Это больше похоже на 1929 год. Тогда экономика США сократилась на треть. Насколько всё запущено хорошо видно по фондовому рынку, который никогда так не падал в истории

Фактически это отвесное падение (free fall). Обратите внимание что в 2008 году падение фондового рынка было несопоставимо более плавным.

Администрация Трампа совместно с Конгрессом думает что с этим всем делать. Обсуждаются самые разные идеи. Наиболее радикальную идею в понедельник предложил Митт Ромни. Суть идеи состоит в том чтобы всем гражданам США раздать по 1000 долларов. Идея, видимо, витала в воздухе потому что в среду уже группа из 6 сенаторов предложила выплатить субсидии каждому гражданину в размере 2000 долларов. Идея на мой взгляд исключительно глупая в силу 2 причин.

Во-первых, через месяц в стране будет 30 млн. безработных, для которых вопрос выживания встанет ребром. Они все платят ипотеку. Человеку который живет где-нибудь в Оклахоме 2000 долларов могут помочь, а жителю Нью-Йорка или Калифорнии 2000 долларов вообще не помогут, потому что там жилье стоит совсем других денег. Во-вторых, эти деньги получат все, в том числе те, кто не пострадал от кризиса. В ситуации когда стране грозит коллапс социальной сферы, просто раздавать деньги чтобы стимулировать спрос, мне кажется что это бредовая идея.

Экономика США на 80% состоит из услуг. И именно по сфере услуг коронавирус бьёт сильнее сего. Сильно пострадают ритейл, авиаперевозки, общепит, гостиничный бизнес, спорт, сфера развлечений, коммерческая недвижимость, транспорт. Все эти отрасли выстроились в очередь за получением бюджетной поддержки. Ресторанный бизнес запросил 145 млрд. долларов, отельеры 150 млрд. долларов, торговые центры 1 трлн. долларов. Но столько они конечно не получат.

В начале недели Белый Дом заявлял что стоимость пакета мер по поддержке экономики составит 1 трлн. долларов, в конце недели советник Президента Ларри Кудлоу сказал что цифра уже выросла до 2 трлн. долларов. Но подробностей пока известно мало. Известно что 58 млрд. долларов получат авиаперевозчики и 150 миллиардов долларов «другие пострадавшие отрасли экономики». 350 млрд. долларов составят субсидии малому бизнесу. 250 млрд. долларов пойдут на выплаты пособий по безработице и пособий по временной нетрудоспособности. Остальное, видимо, это субсидии муниципалитетам, штатам и «вертолетные деньги», то есть прямые выплаты населению. Отдельно обсуждается помощь Боингу и Дженерал Электрик, у которых совсем всё плохо.

Напомню что американцы уже имеют опыт спасения экономики в 2008 году. И опыт этот скорее отрицательный. Тогда почти вся помощь ушла в банковский сектор. Основной мерой поддержки была программа выкупа плохих активов у банков — TARP. Стоила эта программ 420 млрд. долларов и все деньги банки через несколько лет вернули в бюджет. Но потом в 2011 году во время аудита ФРС выяснилось что одновременно ФРС потратил на поддержку проблемных банков 7,7 трлн. долларов. Соответственно возник вопрос — зачем нужно было тратить деньги из бюджета, если специально для таких случаев есть кредитор последней руки ФРС, в чьи функции прямо входит спасение банковского сектора.

Вообще масштаб бедствия будет полностью зависеть от того как долго продлится карантин. Если пару недель, то ничего страшного, США уйдут в рецессию, экономика по итогам 2020 года сократится на 4-5 процентов, но это не трагедия.