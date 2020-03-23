Март 23rd, 2020

Сокровища Трансвааля ,спрятанные в Калиниграде до сих пор не найдены

История о казне Трансвааля дошла до современников в виде записок офицера Карла Гейнца,который служил офицером и принимал участие в англо-бурской войне.

В конце XIX века Карл Гейнц служил в Кенигсберге. Когда в южной Африке началась англо-бурская война, Германия поступила по принципу «враг моего врага — мой друг» и поддержала противников Британии. Кайзер Вильгельм II даже хотел взять бурские республики под свой протекторат и направить туда войска. Но потом ограничился тем, что публично заявил: «Не позволю Англии сломить Трансвааль!»

К 1902 году англичанам удалось захватить большую часть территории врага. Остатки разбитой армии буров отошли на северо-восток, к границе португальской колонии Мозамбик. Здесь же оказался весь золотой запас республики. Карлу довелось лично участвовать в попытке спасти достояние Трансвааля.

Все казначейство Трансвааля помещалось в нескольких товарных вагонах. Карл, несколько немцев-добровольцев и с десяток буров приступили к разгрузке товарняков.

» В вагонах были целые стены из слитков золота, — продолжил повествование Гейнц. — На полу лежали внушительных размеров кожаные мешки, доверху набитые золотыми и серебряными монетами. Медных монет в Трансваале вообще не существовало. Страна имела богатейшие прииски»

Перегрузив сокровища на повозки,солдаты пешком отправились по тропам в сторону Мозамбика. Но наткнувшись на англичан ,вынуждены были закопать казну и отойти. Командир выдал каждому солдату по горсти золотых монет,как плату за службу

Из Мозамбика Карл вернулся на родину — в Кенигсберг. С собой он привез золотые монеты и план места, где зарыт клад. Из Кенигсберга Карл не выезжал до самого 1945 года. Когда в Восточную Пруссию вошли советские войска, Гейнц бежал на Запад.

» В подвале своего дома я зарыл золотые монеты и план, по которому можно найти золото.Думал, что еще вернусь…»-писал Карл.

Уже в 1980-е годы история получила неожиданное продолжение. Южноафриканский врач оказал помощь местной семье, которая расплатилась с ним… золотыми монетами Крюгера! Говорить, где они взяли золото, пациенты категорически отказались.