 
 
Март 23rd, 2020

Рианна жертвует 5 миллионов на борьбу с пандемией

рианнаИзвестная своей благотворительной деятельностью певиц Рианна,не могла остаться в стороне и не помочь миру в борьбе с коронавирусом. Она решила пожертвовать  5 миллионов долларов  через свой фонд Клара Лайонел.

Певица решила поддержать несколько нуждающихся в этом организаций, в том числе продовольственные банки в США.

Большая часть суммы будет направлена на поддержку медицинского персонала и покупку необходимого оборудования, обслуживание отделений интенсивной терапии и помощь в разработке вакцин и других методов борьбы с вирусом во всем мире.

Рианна основала Фонд Клара Лайонел в честь своих бабушки и дедушки в 2012 году. Ее организация ежегодно устраивает знаменитый «Бриллиантовый бал» по сбору средств на глобальные программы образования и здравоохранения для детей по всему миру.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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