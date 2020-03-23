Март 23rd, 2020

Рианна жертвует 5 миллионов на борьбу с пандемией

Известная своей благотворительной деятельностью певиц Рианна,не могла остаться в стороне и не помочь миру в борьбе с коронавирусом. Она решила пожертвовать 5 миллионов долларов через свой фонд Клара Лайонел.

Певица решила поддержать несколько нуждающихся в этом организаций, в том числе продовольственные банки в США.

Большая часть суммы будет направлена на поддержку медицинского персонала и покупку необходимого оборудования, обслуживание отделений интенсивной терапии и помощь в разработке вакцин и других методов борьбы с вирусом во всем мире.

Рианна основала Фонд Клара Лайонел в честь своих бабушки и дедушки в 2012 году. Ее организация ежегодно устраивает знаменитый «Бриллиантовый бал» по сбору средств на глобальные программы образования и здравоохранения для детей по всему миру.