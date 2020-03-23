Март 23rd, 2020 Продажи оружия в США подскочили: «Люди готовятся к концу света»

Опасаясь апокалиптического сценария или просто из-за перспективы закрытия магазинов оружия в течение длительного времени, американцы обращаются к властям с запросами на разрешение на покупку оружия — и продажи на специализированных веб-сайтах растут.





В США уже привыкли в последнее время к длинным очередям перед входом в торговые сети, к массовой скупке туалетной бумаги, минеральной воды и дезинфицирующих средств. Однако в эти дни выяснилось, что паника возникла и в магазинах оружия и военной амуниции, где в последние недели наблюдался рост продаж. «Люди готовятся к сценарию «конец света», — объяснил продавец защитных жилетов.



Данные ФБР, опубликованные недавно на сайте «Форбс», показывают, что в течение последнего месяца параллельно значительному росту числа случаев заражения коронавирусом росло и количество проверок с целью получения лицензии на огнестрельное оружие. Оно увеличилось не менее чем на 36 процентов по сравнению с этим месяцем в прошлому году.



Такой всплеск спроса на огнестрельное оружие, вероятно, стал следствием сильного страха перед будущим в сочетании с опасениями, что многие магазины огнестрельного оружия будут закрыты. Представитель сайта по продаже огнестрельного оружия Ammo.com сообщил о росте продаж на 68 процентов за последние два месяца. «Мы знаем, что конкретные события влияют на наши продажи, особенно политические события или экономическая нестабильность, когда люди боятся за свои права, — сказал Алекс Хорсман. — Это первый случай, когда вирус приводит к такому росту продаж».





Во Флориде, где было зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусом, на этой неделе значительно возросло число запросов жителей на проверку права на владение огнестрельным оружием. По официальным данным властей, за прошлый уик-энд наблюдался скачок не менее, чем на 75 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — около 5 800 проверок в пятницу и 6200 в субботу.



«Все, кто покупает у нас, не только чувствуют угрозу своей личной безопасности, но, главное, не знают, чего ожидать. Именно по этой причине люди опустошают полки магазинов, они просто не знают, что их ждет», — приводят слова менеджера магазина огнестрельного оружия Джозефа Ньютона на местном новостном канале. Другой сотрудник магазина объяснил, что «люди (которые покупают оружие) не боятся вируса, они боятся того, что могут сделать в панике другие люди».



61-летняя Бетси Террелл из штата Джорджия рассказала журналу Time, что «начала видеть, что люди ведут себя странно, и в этом было нечто пугающее». Она объяснила, почему она решила в первый раз купить пистолет: «Я боюсь политического переворота. Это страшно. Я впервые почувствовала необходимость купить оружие и защитить себя».



Спрос растет не только на пистолеты и полуавтоматические винтовки. Новостной сайт BuzzFeed сообщил также о росте продаж защитных жилетов и другой военной амуниции, которая до начала корона-кризиса, в основном, покупалась сотрудниками служб безопасности и охраны.





Например, владелец сайта, специализирующегося на продаже защитных жилетов, касок и другого военного снаряжения, рассказал, что всплеск спроса исходит от частных лиц. «Обычно мы не принимаем заказы от частных клиентов, которые хотят купить один или два жилета, — сказал он BuzzFeed. — Люди видят, что происходит, и думают, куда все это приведет?»



Кевин Лим, еще один владелец сайта по продаже оружия, рассказал, что продажи на его сайте подскочили на 50-100 процентов. «Некоторые новые клиенты, действительно, обеспокоены ситуацией», — сказал он. Люди, по его словам, запасают снаряжение из-за страха перед сценарием апокалипсиса.



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