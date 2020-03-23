Март 23rd, 2020

Подлодки и боевые корабли ВМФ ЦАХАЛа отправлены в долгосрочное плавание ради карантина









Newsru.co.il передает: В соответствии с приказом командующего ВМФ ЦАХАЛа адмирала Эли Шарвита в течение последней недели подводные лодки и ракетные корветы были отправлены в море на длительные сроки в целях карантина.



Все экипажи перед отправкой прошли проверку на наличие больных и были признаны готовыми к многодневным заданиям.



Экипажи кораблей, которые еще не вышли в море, находятся в полной изоляции от личного состава баз ВМФ.



Находящимся в море кораблям запрещено возвращаться в порт в случае поломок и велено осуществлять ремонт собственными силами. Пополнение припасов будет только по окончании плавания.



Наземные службы и командная цепочка флота в полном составе поделены на две группы, действующие отдельно друг от друга. В случае выхода из строя командующего ВМФ, его обязанности будет исполнять начальник штаба ВМФ Давид Саар-Саламе.



На текущий момент известно только об одной военнослужащей флота, координаторе по кадрам, заразившейся коронавирусом.