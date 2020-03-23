 
 
Март 23rd, 2020

Подлодки и боевые корабли ВМФ ЦАХАЛа отправлены в долгосрочное плавание ради карантина





Newsru.co.il передает: В соответствии с приказом командующего ВМФ ЦАХАЛа адмирала Эли Шарвита в течение последней недели подводные лодки и ракетные корветы были отправлены в море на длительные сроки в целях карантина.

Все экипажи перед отправкой прошли проверку на наличие больных и были признаны готовыми к многодневным заданиям.

Экипажи кораблей, которые еще не вышли в море, находятся в полной изоляции от личного состава баз ВМФ.

Находящимся в море кораблям запрещено возвращаться в порт в случае поломок и велено осуществлять ремонт собственными силами. Пополнение припасов будет только по окончании плавания.

Наземные службы и командная цепочка флота в полном составе поделены на две группы, действующие отдельно друг от друга. В случае выхода из строя командующего ВМФ, его обязанности будет исполнять начальник штаба ВМФ Давид Саар-Саламе.

На текущий момент известно только об одной военнослужащей флота, координаторе по кадрам, заразившейся коронавирусом.

Category: Израиль, Новости ﻿
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