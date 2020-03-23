Март 23rd, 2020

Почему современные морские пираты остаются безнаказанными

Современное пиратство – результат плохой жизни в проблемных и мало контролируемых участках земного шара, таких как бассейн Карибского моря, острова Индонезии, Сомали и Нигерия.

Большую известность за последнее десятилетие получили сомалийские пираты.Пиратство в этом регионе расцвело в 2005 году, после гражданской войны в Сомали.

Регион был перенаселен, гражданская война разрушила местную экономику, а в соседнем Йемене без проблем продавали оружие. Идеальные условия для появления бандитских группировок, в данном случае – пиратов. Опасным промыслом занялись преимущественно молодые люди.Большинство из них бывшие моряки, но к пиратам примкнуло немало бывших полицейских и военных, которые умеют обращаться с оружием.

Несмотря на примитивность методов и вооружения, они несут реальную угрозу судоходной отрасли.

Цели разбойных нападений бывают разными: наличные деньги и ценности, груз, корабль и команда. Есть морские разбойники, которым хватает наличных денег и ценностей, но чаще пираты стараются заработать по максимуму – помимо награбленного на судне, требуют выкуп за команду и сам корабль.

Поэтому заложников обычно не убивают. Если из команды захваченного судна никто не погиб, правительства не хотят наносить серьезный ответный удар, предпочитают решить вопрос с помощью денег. А средний размер выкупа за команду – в районе 120 тысяч долларов.

О многих случаях пиратства попросту неизвестно. Каждый торговый корабль получает страховку. Если судно заявило о пиратском нападении, страховые тарифы вырастут, плюс начнут расследование. Зачастую 1 день такого расследования стоит 1000 долларов. Поэтому большое количество нападений просто не регистрируется и пираты остаются абсолютно безнаказанными.