Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.

Скриншот: S.T.A.L.K.E.R. 2

К первому, по словам студии, скриншоту игры, GSC Game World добавила заявление. В нем компания поздравила геймеров с годовщиной выхода игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля»: «Вы изменились, став настоящими сталкерами. Вы сделали этот день навсегда особенным». В сообщении говорится, что S.T.A.L.K.E.R. 2 является самым амбициозным и масштабным проектом студии на данный момент.

Также украинские разработчики обратили внимание на карантинные меры в связи с пандемией коронавируса: «Сейчас многие из вас вынуждены находиться дома. Поэтому сегодня хочется приоткрыть завесу тайны над тем, чем мы заняты». GSC Game World заявила, что официальный скриншот является первым взглядом на новую игру и важным, «но не единственным подарком в 2020 году».

Официальный анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся в мае 2018 года. О том, что GSC Game World занимается разработкой новой серии, заявил генеральный директор студии Сергей Григорович.