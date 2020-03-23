Ольга Куриленко быстро вылечилась от коронавируса и рассказала, как все было

Ольга Куриленко

40-летняя Ольга Куриленко, которая на прошлой неделе сообщила, что у нее диагностирован коронавирус, продолжает делиться новостями о состоянии своего здоровья. Несколько часов назад актриса опубликовала новое фото в инстаграме, на котором позирует с четырехлетним сыном Александром, а в подписи к нему сообщила, что, по собственным ощущениям, полностью выздоровела. Несмотря на это, Ольга продолжает находиться в самоизоляции со своей семьей.

Я думаю, я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3—4 днем! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла, и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь! (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

— рассказала Куриленко о течении болезни.

Ольга Куриленко с сыном Александром

В комментариях Ольга также уточнила, что сын не подхватил от нее опасный вирус и полностью здоров. Звезда также рассказала, что сейчас лондонские лаборатории практически перестали делать тесты на COVID-19:

Тестов не хватает на всех, и их теперь берегут только для людей в тяжелом состоянии.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко добавила, что не поддавалась панике, потому что все это время лежала в тяжелом состоянии и надеялась только на то, что все пройдет.

Напомним, что на прошлой неделе Ольга Куриленко рассказала, что врачи диагностировали у нее коронавирус, — на тот момент звезда уже около недели лечилась от опасной инфекции. Позже актриса призналась, что врачи не прописали ей никаких лекарств, кроме парацетамола, который она принимала при болях и высокой температуре. Куриленко дополнительно принимала витамины для повышения иммунитета. Ольга уточнила, что не знает, где именно заразилась коронавирусом, но предположила, что могла подхватить инфекцию где угодно — например, взявшись за ручку такси.

На днях также стало известно, что Ольга Куриленко рассталась со своим 31-летним бойфрендом Беном Курой. Поговаривают, что пара не смогла быть вместе из-за несовпадающих рабочих графиков.