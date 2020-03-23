Март 23rd, 2020

Николь Шерзингер в черном латексе взбудоражила Сеть пикантными фото

Известная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер решила подразнить своих фанатов.

Так, в фотоблоге исполнительница разместила горячие фотографии, на которых позирует на фоне красной стены в черном латексном комбинезоне, который подчеркнул прелести звезды.

Изрядно дополнили сексуальный образ латексные перчатки, кожаные браслеты и чокер. Также звезда сделала прическу с мокрым эффектом.

«Практикую #социальноедистанцирование и стараюсь не касаться моего лица», – подписала снимки Николь.

В ответ подписчики артистки не удержались и оставили ряд комплиментов в комментариях.

«Невероятный лук», «Женщина-кошка», «Прекрасная», «Горячая штучка», «Быть изолированным с тобой — мечта», – писали юзеры под фото.