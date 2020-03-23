 
 
Март 23rd, 2020

Магазины H&M обвинили в обмане покупателей

магазин одеждыНа днях в  сети появилось расследование журналистов, согласно которому магазины H&M не занимаются переработкой вещей, которые принимают от покупателей.

Некоторое время назад во многих филиалах шведского ретейлера установили специальные контейнеры, куда можно сдать ненужные или пришедшие в негодность вещи, а взамен получить купон на скидку. Содержимое контейнеров, как предполагалось, отправляется затем на сортировку и переработку.

Однако выяснилось, что собранные вещи отправляются не на сортировку на завод SOEX в немецком городе Вольфен, как заявлено, а попадают на склады, откуда перепродаются оптом и на развес.

Журналисты провели эксперимент и положили в один из пакетов с якобы негодной одеждой GPS-трекер. И четко отследили маршрут пакета с магазина до оптового склада.

Дальше была сделана  контрольная закупка — большинство вещей в пакетах оказалось в отличном состоянии, но были и исключения. Одежда продается не сортированной (хотя на пакетах и были бирки компании-подрядчика I:CO, которая и должна заниматься отправкой вещей на сортировку), а значит, все то, что непригодно для перепродажи в секонд-хендах, все равно отправляется на свалку.

Tags: , , , | Category: Новости, Общество ﻿
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