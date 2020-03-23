Март 23rd, 2020

Лучшие мультфильмы для просмотра с ребенком на карантине

Три недели карантина – это не только шанс обезопасить себя и своих близких, но и долгое, бесконечно долгое для родителей время дома с детьми. Мы приготовили подборку лучших мультфильмов, чтобы вы могли весело провести досуг, а также сравнить свои впечатления и впечатления своих детей, чтобы поделиться эмоциями от просмотра. Психологи говорят, это очень сближает.

Кунг-фу Панда (Кунг-фу Панда 2). Главный герой мультфильма от «DreamWorks Animation» толстый, и неуклюжий панда По. Однако он очень добрый, и его заветная мечта – стать воином кунг-фу. В долине где живет По, проходят состязания, благодаря которым выберут Воина Дракона от ДримВоркс, который обретет огромную силу и станет защитником добра. Все уверены, что этим воином, станет кто-то из пяти учеников мастера Шифу, но выбор неожиданно падает именно на По. Он очень рад этому, и отправляется в школу мастера. Ему предстоит тренироваться с неистовой пятеркой, сильнейшими воинами кунг-фу. Он даже не может себе представить, что его ждет. Первые две части мультфильма «Кунг-фу панда» вышли в 2008 и 2011 годах. Обе были номинированы на «Оскар» как лучший анимационный фильм.

Три богатыря и Шамаханская царица. Князь Киевский пал жертвой любовных чар Шамаханской царицы. Теперь, чтобы доставить свою ненаглядную царицу в Киев-Град, он срочно вызывает троих богатырей для её охраны. Однако Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец знают, что царице доверять нельзя и не любит она Князя. Как же тогда поступить?

Тачки (Тачки 2). Приключенческий и комедийный мультфильм режиссера Джона Лассетера от студии «Pixar» о говорящих машинах. Главный герой мультфильма – гоночный автомобиль по имени Молния МакКуин. Он любит всегда побеждать, и на данный момент его мечта — победа на известных соревнованиях «Кубок Поршня». Однако по дороге туда, герой оказывается заблудившемся на «Трассе 66″, которая приводит его после долгих блужданий в давно заброшенный город Радиатор-Спрингс. Мало того что Молния МакКуин заблудился, так он еще умудряется испортить единственную дорогу в этом городе, после чего его отправляют на исправительные работы. По мере пребывания в Радиатор-Спрингс МакКуин сближается с местными жителями, и даже находит новых друзей, которые становятся его командой на гонках, и помогают ему осознать смысл жизни.

Рио (Рио 2). Американско-бразильский мультфильм о приключениях беззаботного домашнего попугая в диких природных условиях. Мультик во всей красе показывает живописные виды Рио-де-Жанейро, его прекрасную природу и невероятных жителей, живущих постоянными карнавалами и праздниками. В мультфильме описываются приключения двух попугаев — самца и самки голубых ара — единственных оставшихся представителей своего вида, которые были похищены группой контрабандистов, занимающихся нелегальным вывозом редких видов птиц. Запутанная история. Юбилейный пятидесятый полнометражный проект студии «Уолт Дисней» превосходит все ожидания.

«Запутанная история» – мастерски срежиссированный, замечательно прорисованный, остроумный и умилительный мультфильм, который будет интересно посмотреть детям, так и взрослым. Много лет назад в сказочном королевстве произошла беда – маленькую принцессу похитил неизвестный злодей. Царственная чета до сих пор не оставляет попыток найти пропавшую дочь. Она тем временем живет совсем неподалеку от прекрасного дворца, в высокой башне без лестниц и дверей. Рапунцель, ни разу не покидавшая укромного жилища, не догадывается о своем происхождении и считает хитрую похитительницу заботливой мамой. Заветная мечта принцессы – выйти в большой мир и увидеть место, откуда каждый год, в ее день рождения, вылетают волшебные огоньки. Накануне праздника незваный гость, вор и мошенник по имени Флинн, случайно попадает в дом Рапунцель и обещает помочь с осуществлением ее мечты, переворачивая жизнь доброй героини.

Мадагаскар. Четверо изнеженных животных из Центрального зоопарка в Нью-Йорке – лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и гиппопотамиха Глория – решаются на побег. Оказавшись после кораблекрушения на экзотическом острове Мадагаскар, населенном лемурами и поедающими их фоссами, путешественники с ужасом понимают, что с городскими привычками им придется распрощаться. Приключения этой взбалмошной компании продолжаются в Мадагаскаре 2 и Мадагаскаре 3.

Ледниковый период – серия мультипликационных фильмов, повествующая о приключениях главных героев – мамонта, ленивца и саблезубого тигра в доисторические времена. История игрушек уже многие годы собирает у экранов огромное количество зрителей, которые с большим интересом следят за приключениями Вуди и его друзей. Многие выросли на этих лентах и помнят их наизусть.